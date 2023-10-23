Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçına yetişebilir

Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçına yetişebilir

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde 3 puanı getiren Mauro Icardi endişesi yaşanıyor. MR sonuçları açıklanan yıldız oyuncunun Sağ ayak bileği ve tendon üstündeki dokusunda hasar ve kanama tespit edildi. Bayern Münih maçı öncesi Arjantinli oyuncunun yetişme ihtimali ortaya çıktı. İşte detaylar... | GS SON DAKİKA HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçına yetişebilir

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçına yetişebilir

Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro İcardi, derbide sakatlanmıştı.

Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçına yetişebilir

MR'a giren Arjantinli yıldız oyuncunun raporu açıklandı.

Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçına yetişebilir

Sağ ayak bileği ve tendon üstündeki dokusunda hasar ve kanama tespit edildi.

Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçına yetişebilir

30 yaşındaki futbolcunun tedavisi başladı. Bu haber taraftarları bir hayli üzdü.

Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçına yetişebilir

BELKİ...
Sarı-kırmızılı kulüp, Mauro İcardi'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağına dair bir açıklama yapmadı.

Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçına yetişebilir

Tecrübeli ismin yarın Bayern Münih maçında oynama ihtimali var. Sağlık heyeti oynamaması yönünde görüş bildirdi.

Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçına yetişebilir

İğne ile bu önemli randevuda şans bulabilir.

Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçına yetişebilir

Mauro İcardi, bu sezon Aslan'ın en büyük gol silahı. Arjantinli yıldız 15 maçta 14 defa fileleri sarstı. Toplamda ise 0,90'lık bir ortalama ile oynuyor.

Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçına yetişebilir

HAGI'NİN REKORUNU KIRDI!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ağlarını 8 defa sarsarak efsane Gheorghe Hagi'yi yakalayan Icardi, Beşiktaş'a 2 gol atarak 10. kez fileleri havalandırdı ve Hagi'nin rekorunu kırdı.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe-Hatayspor maçında ilklerin gecesi! İrfan Can ve Fenerbahçe'den rekor...
İşgalci İsrail Mısır'ı vurdu | BM açıkladı: 14 yardım tırı daha Gazze'ye giriş yaptı | İsrail Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı
Cimbom'dan devre arası bombası!
İsmail Kartal Livakovic'in son durumunu açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çarpıcı kıyas: F.Bahçe G.Saray'dan bir tık...
Cimbom'dan devre arası bombası!
Canlı altın fiyatları (Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?)
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI RESİMLİ | 29 Ekim şiirleri, Cumhuriyet Bayramı sözleri
PEPEE 2 EKMEK ALDIM DİNLE | İki ekmek aldım eve gidiyorum şarkı sözleri, kesintisiz dinle, indir
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Teksas'ta Verstappen rüzgarı! Teksas'ta Verstappen rüzgarı! 00:59
Teksas'ta Verstappen rüzgarı! Teksas'ta Verstappen rüzgarı! 00:57
Çakar'dan penaltı tepkisi: Büyük hata! Çakar'dan penaltı tepkisi: Büyük hata! 00:51
Beşiktaş'ta kongre ateşi yanıyor! Beşiktaş'ta kongre ateşi yanıyor! 00:48
Cimbom'dan devre arası bombası! Cimbom'dan devre arası bombası! 00:12
Juventus Milan'ı tek golle geçti! Juventus Milan'ı tek golle geçti! 00:12
Daha Eski
İsmail Kartal'dan yıldız isme ilginç yasak! İsmail Kartal'dan yıldız isme ilginç yasak! 00:12
Barça 17 yaşındaki yıldızıyla kazandı! Barça 17 yaşındaki yıldızıyla kazandı! 00:12
Juventus Milan'ı tek golle geçti! Juventus Milan'ı tek golle geçti! 00:11
Barça 17 yaşındaki yıldızıyla kazandı! Barça 17 yaşındaki yıldızıyla kazandı! 00:10
Çarpıcı kıyas: F.Bahçe G.Saray'dan bir tık... Çarpıcı kıyas: F.Bahçe G.Saray'dan bir tık... 00:00
F.Bahçe'den Erden Timur'a flaş yanıt! F.Bahçe'den Erden Timur'a flaş yanıt! 23:48