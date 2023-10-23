Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Bayern Münih maçına yetişebilir

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.
Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro İcardi, derbide sakatlanmıştı.
MR'a giren Arjantinli yıldız oyuncunun raporu açıklandı.
Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.
Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro İcardi, derbide sakatlanmıştı.
MR'a giren Arjantinli yıldız oyuncunun raporu açıklandı.
Sağ ayak bileği ve tendon üstündeki dokusunda hasar ve kanama tespit edildi.
30 yaşındaki futbolcunun tedavisi başladı. Bu haber taraftarları bir hayli üzdü.
BELKİ...
Sarı-kırmızılı kulüp, Mauro İcardi'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağına dair bir açıklama yapmadı.
Tecrübeli ismin yarın Bayern Münih maçında oynama ihtimali var. Sağlık heyeti oynamaması yönünde görüş bildirdi.
İğne ile bu önemli randevuda şans bulabilir.
Mauro İcardi, bu sezon Aslan'ın en büyük gol silahı. Arjantinli yıldız 15 maçta 14 defa fileleri sarstı. Toplamda ise 0,90'lık bir ortalama ile oynuyor.
HAGI'NİN REKORUNU KIRDI!
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ağlarını 8 defa sarsarak efsane Gheorghe Hagi'yi yakalayan Icardi, Beşiktaş'a 2 gol atarak 10. kez fileleri havalandırdı ve Hagi'nin rekorunu kırdı.