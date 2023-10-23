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Galatasaray'da Victor Nelsson krizi!

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde derbide evinde Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray'da Victor Nelsson çıkmazı yaşanıyor. Davinson Sanchez'in takıma transfer edilmesiyle kulübeye geçen Danimarkalı oyuncunun mutsuz tavrı yönetiminin dikkatini çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 13:00
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Galatasaray'da Victor Nelsson çıkmazı!

30 yaşındaki yıldız futbolcu 2 gol atarak takımına galibiyeti getirdi.

Galatasaray'da Victor Nelsson çıkmazı!

Icardi'nin maçın son düdüğünün ardından kendini yere bırakması ise taraftarı yüreğini ağzına getirdi.

Galatasaray'da Victor Nelsson çıkmazı!

Yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

Galatasaray'da Victor Nelsson çıkmazı!

"OYNAMAZSAM GİDERİM"

Danimarkalı oyuncu geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına konuşmuş ve "Oynamazsam gitmek isterim" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da Victor Nelsson çıkmazı!

25 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş derbisisinin ardından üçlü sırasında mutsuz halleri dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray'da Victor Nelsson çıkmazı!

Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk, Victor Nelsson'un kendileri için hala çok değerli bir futbolcu olduğu görüşünde.

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