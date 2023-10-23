Galatasaray'da Victor Nelsson krizi!

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırladı.
Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırladı.
Dev derbiyi sarı-kırmızılı ekip kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.
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Büyük mücadelede başrolde yine Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi vardı.
30 yaşındaki yıldız futbolcu 2 gol atarak takımına galibiyeti getirdi.
Icardi'nin maçın son düdüğünün ardından kendini yere bırakması ise taraftarı yüreğini ağzına getirdi.
Yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.
Teknik Direktör Okam Buruk, Arjantinli oyuncunun oynamama ihtimaline karşın B planını hazırladı.
50 yaşındaki teknik adam, Barış Alper Yılmaz'a hazır ol mesajı verdi.
Galatasaray'da derbinin ardından gözler Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçına çevrilmişken Nelsson ile ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor.
"OYNAMAZSAM GİDERİM"
Danimarkalı oyuncu geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına konuşmuş ve "Oynamazsam gitmek isterim" ifadelerini kullanmıştı.
25 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş derbisisinin ardından üçlü sırasında mutsuz halleri dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk, Victor Nelsson'un kendileri için hala çok değerli bir futbolcu olduğu görüşünde.
Fakat, memnuniyetsiz tavrının devam etmesi halinde devre arasında satılma ihtimali söz konusu.