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GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma derbi öncesi büyük jest!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'la kritik bir derbiye çıkacak olan Galatasaray'da yönetim, motivasyonu artırmak için flaş bir hamle yaptı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 14:49 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 14:49
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GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma derbi öncesi büyük jest!

Sarı-kırmızılı yönetim de takımın motivasyonunu yükseltmek için flaş bir hamle yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma derbi öncesi büyük jest!

Galatasaray'da Beşiktaş maçı öncesinde para dopingi...

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma derbi öncesi büyük jest!

Yaklaşık iki aydır futbolculara ödeme yapamayan sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş derbisi öncesi maaş ve prim alacaklarını ödeyerek moral motivasyonunda bulundu.

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