GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden takıma derbi öncesi büyük jest!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
İlginizi çekebilir👉🏼 GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
İlginizi çekebilir👉🏼 GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR!
Zorlu derbi mücadelesinden galibiyetle ayrılmak isteyen iki takım da hazırlıklarını tamamladı.
Lider Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını kapatmak isteyen sarı-kırmızılılar, derbide hata yapmak istemiyor.
Sarı-kırmızılı yönetim de takımın motivasyonunu yükseltmek için flaş bir hamle yaptı.
Galatasaray'da Beşiktaş maçı öncesinde para dopingi...
Yaklaşık iki aydır futbolculara ödeme yapamayan sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş derbisi öncesi maaş ve prim alacaklarını ödeyerek moral motivasyonunda bulundu.
Bu durum, kritik Beşiktaş ve Bayern Münih karşılaşmaları öncesinde Florya'daki teknik heyet ve oyuncuların yüzünü güldürdü.