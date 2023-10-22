Ata’mızın izindeyiz

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, "Cumhuriyet'in 100. yılında Ata'mıza bağlılığımızı ve onun izinde yürüdüğümüzü belirttik. İnşallah nice 100 yılları burada Galatasaray olarak kutlarız. Cumhuriyetimizin 100. yılı bütün Türk halkına kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

BURADA OLMAK GURUR VERICI

Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, Anıtkabir ziyaretinin ardından şunları söyledi: "Burada binlerce insanla birlikte olmak gurur verici. Buradaki enerji muazzam. Memleketimizin kutuplaşmanın tam aksine birleşmeye ihtiyacı var. Atatürk'ün çizdiği yol da bu birleşme yoludur. Bu yol geleceğimizi aydınlatan bir yoldur. Biz de Galatasaray olarak her zaman bu yolda ilerliyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında burada olmak gurur verici. Umarım daha nice 100 yıllarda burada oluruz."