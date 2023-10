Galatasaray Kulübü, Anıtkabir'i ziyaret etti

Galatasaray Kulübü, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyarete Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kulübün eski başkanlarından Alp Yalman, kongre üyeleri, amatör branştaki sporcular ve çok sayıda taraftar katıldı.

Sarı-kırmızılı heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Dursun Özbek'in, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Dursun Özbek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, deftere şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu yüce Atatürk, en büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşını coşkuyla kutlarken; bu yıl 118'inci yaşına giren Galatasaray Spor Kulübü'nün yöneticileri, sporcuları ve çalışanları olarak huzurunuzdayız. Kurucumuz Ali Sami Bey'in Türk olmayan takımları yenmek maksadından doğan, Galatasaray Lisemizin müdürlüğünü de yapmış Tevfik Fikret'in 'Fikri hür, vicdanı hür' düşünceleriyle beslenen ve sizin muasır medeniyetler seviyesi istikametinizle büyüyen Galatasaray Spor Kulübünün her azası ve gönül verenleri; Cumhuriyetin ilk asrının sonunda, koyduğunuz hedeflerden bir adım bile sapmadan ilerlemektedir. Rahat uyuyunuz; Tür milleti emanetinizin savunucusu, Galatasaray ise eğitimde, sporda ve yaşam sahasında Türkiye Cumhuriyeti'nin medar-ı iftiharı olmayı sürdürecektir. Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray, Ata'sına, varlık gösterdiği her alanda layık olmaya devam edecektir. Ebedi saygılarımla..."