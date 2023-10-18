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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak derbi maçın biletleri satışa çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 15:05 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 15:06
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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak derbi maçın biletleri satışa çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak müsabakanın biletleri, GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olarak passo.com.tr adresinden satışa sunuldu.

Biletler, yarın saat 11.00'de GS Logolu passolig kartlarına satışa sunulacak.

Derbide en düşük bilet fiyatı 700 liradan başlarken, en yüksek bilet fiyatı 17 bin 500 lira oldu.

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