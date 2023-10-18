Derbi canavarı

Milli ara sona erdi, gözler Galatasaray-Beşiktaş derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, cumartesi günü Beşiktaş ile RAMS Park'ta karşılaşacak. Cimbom ezeli rakipleriyle oynadığı maçlarda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde oldukça başarılı sonuçlara imza attı. Buruk, sarı-kırmızılı takımın başına geçtiği 2022-2023 sezonundan bu yana derbilerde sadece bir kez yenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında çıktığı 7 derbide 5 galibiyet aldı, bir kez de berabere kaldı. Bir kez de yenilgi yaşadı.

YENİ SÜRPRİZLER HAZIRLIYOR

Trabzonspor karşısında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe ile 2 kez karşılaşan Okan Buruk, rakibini hem içeride hem de dışarıda 3-0'lık skorlarla geçti. Tecrübeli çalıştırıcı, hafta sonu karşılaşacağı Beşiktaş'a da 2 kez rakip oldu. Geçtiğimiz sezon Ali Sami Yen'de oynanan mücadeleyi 2-1 kazanırken, Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kaybetti. Büyük maçlara özel olarak hazırlanan başarılı teknik adamın, Beşiktaş karşısında kadro tercihi ve oyun sisteminde yeni sürprizleri imza atması bekleniyor.

30 NİSAN SON OLDU

Galatasaray, 30 Nisan 2023 tarihinden bu yana yenilgi yüzü görmedi. Son olarak Antalyaspor'u deplasmanda mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 19 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde de resmi maçlarda toplam 5 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı takımın başında 57 maç görev yapan Okan Buruk, sahadan sadece 5 kez yenik ayrıldı. 7 kez de beraberlik yaşan Buruk, tam 45 galibiyet yaşadı.