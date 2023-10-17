Türk futbolunun lokomotifiyiz

Galatasaray'ın başarılı teknik adamı Okan Buruk, Türk futbolunun büyük bir yükseliş dönemine girdiğine belirterek burada en büyük payın sarıkırmızılı kulübe ait olduğunu ifade etti. GS TV'ye açıklamalarda bulunan Buruk, "Hem şampiyonlar ligine katılmak hem şampiyonlar liginde maç kazanmak Türk takımları için çok zor bir hale geldi. Yine katılmada uzun zaman hep ön elemelerde sıkıntı yaşamıştık. Bu sene, bunu da kırdık. Bence Türk futbolunun yükselişi var. Burada da lokomotifin her zamanki gibi Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da yaşadığı başarılar Türkiye ligindeki başarıları, geçen seneki şampiyonluk Galatasaray'ın vizyonu da ülke futboluna önemli bir katkı sağlıyor" dedi.

BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR

Çok önemli transferlere imza attıklarını ve ligin de kalitesini artırdığını kaydeden Buruk sözlerine şöyle devam etti: Stadın doluluğu, oradaki destek, enerji, birliktelik aslında birçok takıma örnek oluyor. Bundan alıntı yapan takımlar oluyor. Gerçekten Türk futbolunun marka değerini de Türkiye liginin marka değerini de yaptığı transferlerle, getirdiği oyuncularla çok yukarıya çekti. Bu da herkes için aslında vizyon oldu. Galatasaray'ın bu anlamda Türk futboluna verdiği destek, beni çok mutlu ediyor. Çünkü herkesin, Galatasaray'a ilgisini sokakta inanılmaz görüyoruz. Bu tamamen başarıyla alakalı bir şey; getirdiğiniz oyuncular, oynadığınız futbol, yaptığınız şovla... Bu durum Türk futbolu için de önemli bir değer katıyor.

ÇOK İDDİALIYIZ

Buruk, Şampiyonlar Ligi macerasıyla ilgili, "Manchester maçını kazandık çok önemliydi ama şu anda daha hiçbir şey kazanmadık. Hep söylüyorum, grupta herkes birbirini yenebilir. Kendi sahamızda oynuyoruz, deplasmanda da aynı şekilde kazanmak için sahaya çıkacağız. Her maçtan beklentimiz 3 puan kazanmak için oynayacağız. Ama görünen şu ki sonuna kadar hep iddialı olacağız" dedi.

MONTELLA'YI TEBRİK EDİYORUM

Okan Buruk, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da yakaladığı başarının futbolcuları mental anlamda olumlu etkilediğini ve bu durumun milli takıma da yansıdığını ifade etti. Milli takım hocası Montella ile iletişim halinde olduklarını da belirterek, "Geldikten sonra ben de aradım, o da Manchester maçı sonrası tebrik etti. Her türlü yardıma, desteğe hazır olduğumuzu da ilettim. Bütün oyuncularımızı hem de milli takımımızı, futbol federasyonumuzu da bu anlamda tebrik etmek istiyorum" dedi.

BURAK YILMAZ ÇOK DEĞERLİ

"Beşiktaş maçı çok önemli bir derbi. Beşiktaş ligin iyi takımlarından biri. Teknik direktör değişikliği oldu. Burak Yılmaz geldi. Burak, Türk futbolu için önemli bir isim, çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir isim. En iyi şekilde hazırlanacağız. Kadromuz, kendi sahamızdaki oyunumuz, performansımız çok önemli. Her maçı olduğu gibi bunu da kazanmak istiyoruz."

'SERGİO OLIVEIRA' MESAJI

Okan Buruk, Nelsson, Oliveira gibi oyuncuların yedek kalmasına ilgili "Biz takım olgusunu oluşturmaya başladık. Çok maçımız var. Burada maç maç oyuncu değişiyor, giren oyuncu oluyor, çıkan oyuncu oluyor. Bütün oyuncularımıza çok ihtiyacımız var. Oynamayan oyuncu da bizim için çok değerli" dedi.

HAKİM ZİYECH KONTROL ALTINDA

"Hakim'in ufak bir rahatsızlığı vardı. Milli takım doktoru ve hocasıyla görüştük. Ayağındaki ağrı sanki orada tekrar olmuş gibi dışarıya lanse ettiler ama bunun gerçeklik payı yok. Hakim kontrolümüz altında, bizim verdiğimiz, doktorumuzun verdiği program dahilinde orada milli takım ekibiyle birlikte tedavisine devam ediyor."

OKAN BURUK'TAN SATIRBAŞLARI

Bazı maçlarda oyuncularımıza karşı belki çok az olsa da bir ses yükseldi. Ben saha kenarından hata yapan oyuncumu alkışlamaya çalışıyorum. Orada taraftara da mesaj vermeye çalışıyorum aslında...

Ne ben ne de oyuncularım tek başına rekor kırmıyor. Hep beraber, taraftarı, camiası ile kırdığımız rekor. Burada bizim isimlerimiz geçiyor belki ama bence en başta oraya G.Saray ismini koymamız gerekiyor.

Davidson Sanchez milli takımdan en geç gelecek oyuncumuz. Perşembe günü gelecek, cuma günü takımla birlikte antrenmana çıkacak, cumartesi günü oynayacağımız derbiye hazır olacak.