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İlk hedef Beşiktaş

Sarı-kırmızılı ekip, cumartesi günü ligde Beşiktaş’ı ağırlayacak. Salı günü ise Bayern Münih, İstanbul’a gelecek. Ligde zirveyi yeniden almak isteyen Okan Buruk oyuncularından, öncelikle derbiye konsantre olmalarını istedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
İlk hedef Beşiktaş

Galatasaray yine zorlu bir döneme giriyor. Milli aranın ardından Beşiktaş maçıyla başlayacak periyot, Bayern Münih maçıyla devam edecek ve Hatayspor ile tamamlanacak. Bu süreç Galatasaray'ın bu sezonki hedeflerini de doğrudan etkileyecek. Herkes Alman deviyle yapılacak maçı konuşsa da adım adım ilerlemek isteyen teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş maçını kazanarak hem moral bulmak hem de Süper Lig'de zirveyi ele geçirmeyi hedefliyor. Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kıran kırana bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor.

HATAYSPOR'A GÜVENİ TAM

Henüz ligde 8 hafta geride kalmasına rağmen iki takım da zirve için üst düzey performans sergiliyor. Galatasaray henüz yenilgi yüzü görmezken Fenerbahçe puan dahi kaybetmedi. Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisini fırsat olarak görüyor. Hatay da namağlup 3 takım arasında yer alıyor. Fenerbahçe, Hatay'la karşılaşacak ve bu maçta puan kaybedeceğini düşünen Buruk, Beşiktaş karşısında kazanıp liderlik koltuğunu almanın planını yapıyor. Oyuncularından da öncelikle Kartal'a konsantre olmalarını istedi. Savaş ÇORLU

BEŞİKTAŞ'A ÖZEL HAZIRLANIYOR

Mauro İcardi, Beşiktaş derbisine özel olarak hazırlanıyor. Tüm derbilerde ve önemli karşılaşmalarda gol atmasıyla tanınan Arjantinli golcü, bu maç için de özel program dahilinde çalışıyor. İcardi, Beşiktaş karşısında çıktığı 2 müsabakada 3 gole imza attı.

22 GÜNDE 6 MAÇ

G.Saray'ı milli ara sonrasında yine birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Antalya maçı sonrası başlayan milli arayla nefes alma şansı bulan Cimbom'u 21 Ekim'de Beşiktaş maçıyla başlayacak 6 maçlık zorlu bir seri daha bekliyor. 22 günlük süre zarfında Bayern ile iki maça çıkacak.

MAÇ PROGRAMI

21 Ekim: Beşiktaş

24 Ekim: B. Münih

28 Ekim: Ç. Rize (D)

3 Kasım: Kasımpaşa

8 Kasım: Bayern (D)

11 Kasım: Hatay (D)

EN BÜYÜK GÜVENCESİ TARAFTAR

G.Saray, Rams Park'ta iki önemli maça çıkacak. Aslantepe'de rekorlar kıran sarı-kırmızılı taraftarlar Beşiktaş ve Bayern Münih karşısında da takımlarına tam destek verecek. ultrAslan bu maçlar için sürpriz hazırlıklar yaparken tribünlerin tamamen dolması ve iki maçın futbol şölenine dönmesi bekleniyor.

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