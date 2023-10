Galatasaray 118'inci yılının kutlamaları gerçekleştirildi!

Galatasaray Spor Kulübü'nün kuruluşunun 118'inci yılı kutlamaları bugün gerçekleştirildi.

118'inci yıl organizasyonları kapsamında kulübün kurucusu ve kulübün 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi. Ali Sami Yen'in mezarlığına ziyaretin ardından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından Tevfik Fikret Salonu'ndaki etkinliklerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Eğitim Vakıf Başkanı İnan Kıraç, yönetim kurulu ve kulüp üyeleriyle çeşitli branşlardaki sporcular yer aldı.

DURSUN ÖZBEK: ONUN İZİNDEYİZ

Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek şunları söyledi: "Ali Sami Yen abi 118 yıl önce bu güzide kulübü Galatasaray Lisesi'nde kurdu. O ve arkadaşları, kulübün kuruluşuyla beraber Galatasaray Spor Kulübü'ne bir misyon yükledi. Bu misyon yabancı takımları yenmek için kurulan bir kulüp olduğunu ifade etti. Bundan sonra yönetenler Galatasaray'ı yüceltmek için bu misyona hep sadık kaldılar. Elbette bugün Türkiye'de, yurt dışında, yabancı takımlarla yapılan mücadelelerde en başarılı takım Galatasaray. Benim başkanlığımda yönetim kurulu arkadaşlarımla bu misyona sahip çıkıyoruz. Yabancı takımları yenmek üzere elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Geçen hafta yaşadığımız zafer bunun nişanesidir. Ben bütün camiama, özellikle taraftarıma, genel kurul üyelerime, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bize verdikleri destekle biz bu zaferlere ulaşıyoruz. İnşallah bundan sonra da Galatasaray bayrağını en yüksek seviyeye çıkartacak. Bizden sonra gelenler de aynı misyonun takipçisi olacaktır. Ali Sami Yen abinin kabrinde bugün onu ziyaret ettik, andık. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Galatasaray'a hizmet etmiş ahirete göçmüş bütün abilerimin mekanı cennet olsun. Yaşayanlara da sağlıklar diliyorum. Galatasaray'ın bütün zaferlerini hep beraber kutlamak üzere bütün Galatasaraylılara selam gönderiyorum. Hedefimiz belli. Türkiye'ye olimpik sporları getiren kulüp Galatasaray. Ali Sami Yen abi bu olimpik sporların Türkiye'ye yerleşmesi, gelişmesi ve büyümesi için elinden gelen her şeyi yaptı arkadaşlarıyla beraber. Sporun her dalında hizmet vermiş birisi. Kendisi büyük bir spor adamıydı. Dolayısıyla böyle bir spor adamın Galatasaray Spor Kulübü'nden ve Galatasaray Lisesi'nden neşet etmiş olması, oradan doğmuş olması bize de gurur veriyor. Kendisiyle, yaptıklarıyla iftihar ediyoruz. Tekrar ruhu şad olsun. Onun izindeyiz."

"YAŞASIN GALATASARAY"

Tevfik Fikret Salonu'ndaki etkinliklerde de açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Değerli Galatasaraylılar, Bugün Galatasaray Spor Kulübü'nün 118'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamak için, lisemizde, kulübümüzün kurulduğu sınıfın çok yakınında, bir aradayız. Kulübümüz, bir asırdan uzun süre önce Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından "Türk olmayan takımları yenmek" hedefi ve iradesiyle kuruldu. Bugün, tüm Galatasaraylılar olarak bu hedefin peşinde, durmadan, yorulmadan ilerliyoruz. Bu yılın Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılı olması bizim için çok değerli. Ben bu özel yılda, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı görevinde bulunmaktan ayrıca büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Galatasaray, şanlı tarihiyle; fikri hür, vicdanı hür duruşuyla; benzersiz başarılarıyla Cumhuriyetimizin en değerli spor kulübü, Cumhuriyet'in yüzüdür değerli arkadaşlar… 21 Ekim Cumartesi günü hep birlikte Anıtkabir'de Ata'mızın huzuruna çıkacağız. Ben buradan, Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'ın neferi olan tüm Galatasaraylıları bizimle birlikte olmaya davet ediyorum. Ayrıca 22 Ekim gecesi lisemizde "100 Yılın Gecesi" adı altında bir konser ve bale gösterisi düzenliyoruz. Buradan elde edilecek tüm gelirin Birlikte 1905 çatısı altında deprem bölgesinde kullanılacağı bu gecenin unutulmaz olacağına, Cumhuriyet'in 100. yılına ve Galatasarayımıza da çok yakışacağına inanıyorum. Cumartesi günü, yani yarın, Mali Genel Kurul'umuzu yapacağız. Ben buradan, tüm üyelerimizi genel kurulumuza katılmaya davet ediyorum. Kulübümüz, rekabet ettiği her branşta koyduğu hedeflere doğru ilerliyor, her kazandığı zaferle daha da güçleniyor, daha da büyüyor. Evet değerli Galatasaraylılar, kazandığımız zaferlerle birlikte, yepyeni bir nesil gözlerimizin önünde Galatasaraylı oluyor. Ben, Galatasaray sevgisinin bu şekilde nesilden nesile büyümesine tanık olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Şimdi bana ve arkadaşlarıma daha da büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu yeni neslin, Galatasaray sayesinde yüzünün her zaman gülmesini sağlamak, bizim en önemli görevimiz… Bunun için, hiç durmadan mücadele edeceğimizin sözünü huzurlarınızda bir kez daha veriyorum. Nice 118 yıllara, Yaşasın Galatasaray!" ifadelerini kullandı.

İNAN KIRAÇ: GALATASARAY 118 YIL DAHA YAŞASIN

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç ise "Çok mühim bir gün bugün Galatasaray camiası için. Galatasaray'ı kurmak, 118 yıl bu işin başında bulunmak ve Galatasaray'ı bir hedefe götürmek ve bugün Galatasaray'ın geldiği hedefin büyüklüğünü düşündüğünüz vakit Türkiye'ye ve Türk insanına büyük hizmet ettiğini görüyoruz. Kurucumuz Ali Sami Yen'e Allah rahmet eylesin, bütün ölenlerimizin ruhu şad olsun ve Galatasaray 118 yıl daha yaşasın." ifadelerini kullandı.