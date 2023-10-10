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Bafetimbi Gomis'in büyük pişmanlığı! Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılarak Japonya Ligi ekiplerinden Kawasaki Frontale'ye transfer olan Bafetimbi Gomis büyük bir pişmanlık yaşıyor. Yıldız oyuncu, yeni takımında üçü lig, ikisi Asya Şampiyonlar Ligi olmak üzere beş maça çıktı henüz gol ya da asist yapma başarısı gösteremedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 09:31
Bafetimbi Gomis'in büyük pişmanlığı! Galatasaray...

Galatasaray'da geçen sezon ligin ilk haftalarında attığı kritik gollerle şampiyonluk pay sahibi olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Japonya Ligi'nden Kawasaki Frontale'ye transfer olmuştu.

Yıldız oyuncu, yeni takımında üçü lig, ikisi Asya Şampiyonlar Ligi olmak üzere beş maça çıktı henüz gol ya da asist yapma başarısı gösteremedi.

Bafetimbi Gomis, takımının Ulsan Hora ile oynadığı son maçta sadece sekiz dakika forma giyebildi.

Gomis, Galatasaray'da geçen sezon 28 maçta 10 kez gol sevinci yaşamıştı.

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