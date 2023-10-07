Haberler Galatasaray 'Bay Gol'ü solladı

'Bay Gol'ü solladı

Mauro İcardi, Galatasaray kariyerinde 34 gole 39 maçta ulaştı Mario Jardel aynı gol sayısını 43 maçta ağlara yollayabilmişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
'Bay Gol'ü solladı

Transfer olduğu günden bu yana Galatasaray camiasının sevgilisi olan Mauro İcardi gollerini sıralamaya devam ediyor. Arjantinli yıldız, sarıkırmızılı formayla 34. golünü Manchester United ağlarına gönderdi. 30 yaşındaki futbolcu 34 gole 39 maçta ulaştı. Aslan'ın geçmiş dönem efsane oyuncularından Mario Jardel, Galatasaray formasıyla 34 defa fileleri havalandırmıştı. Brezilyalı yıldız 43 karşılaşmada bu rakama ulaşmıştı. İcardi, Cimbom'da 0.87 gibi yüksek bir gol ortalaması ile oynuyor. Mario Jardel'in ortalaması 0.79'da kaldı. İcardi böylece futbol tarihinin ikonik golcülerinden sayılan Jardel'i de sollamış oldu.

13 KARŞILAŞMADA 11 GOL

Mauro Icardi, attığı gollerle Galatasaray'a maç kazandırmaya devam ediyor. Arjantinli süper yıldız bu sezon toplam 13 karşılaşmada forma giydi. 11 defa fileleri havalandırmayı başardı. Bu gollerin 7'sini ligde, 3'ünü Devler Ligi ön elemelerinde, 1'ini ise Şampiyonlar Ligi gruplarında kaydetti. Bugün yine Galatasaray'ın hücumda en büyük gol silahı olacak.

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