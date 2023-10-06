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Galatasaray Futbol Takımı Antalya'ya geldi

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yarın karşılaşacak Galatasaray kafilesi, Antalya'ya geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 18:35
Galatasaray Futbol Takımı Antalya'ya geldi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yarın karşılaşacak Galatasaray kafilesi, Antalya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla kente ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcular ve teknik heyet, taraftarın sevgi gösterisi altında takım otobüsüne geçti.

Kafile, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.

Bitexen Antalyaspor-Galatasaray mücadelesi, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.

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