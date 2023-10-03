GALATASARAY HABERLERİ: Shakhtar Donetsk'ten Tete açıklaması! "150 milyon Euro..."

Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin, Galatasaray'a transfer olan ve transferi nedeniyle dava açtıkları Tete ile ilgili açıklamada bulundu. Palkin'in sözleri şu şekilde:
"YASA DIŞI FAYDA SAĞLADILAR"
Tete, FIFA'nın yayınladığı ek kural 7'ye dayanarak bizden ayrıldı ve Lyon'a gitti. Ardından 1 milyon euro'ya Leicester'e kiralandı. Ek kural 7'yi ihlal ettiler. Çünkü, bize ait olan bir oyuncunun başka bir kulübe bonservisiyle gitmesi mümkün değildir. Shakhtar Donetsk ile olan bir kontratı var. Bizim kulübümüzün zararına yasadışı bir fayda elde edildi.
"FIFA'YA ŞİKAYET ETTİK"
Şimdi tazminat alabilmek için FIFA'ya şikayette bulunduk. Tete, Leicester'dan sonra Galatasaray'a transfer oldu. Biz Tete'ye dava açıyoruz ama o sorumluluğu Galatasaray da paylaşıyor. Ek kural 7'ye göre bir oyuncunun 1 Temmuz'a kadar 'Sözleşmemi askıya almak için Ek 7'yi kullanmak istiyorum' şeklinde bir talep mektubunu göndermesi gerekiyor.