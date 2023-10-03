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GALATASARAY HABERLERİ: Shakhtar Donetsk'ten Tete açıklaması! "150 milyon Euro..."

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sezon başında kadroya dahil edilen Tete için eski kulübü Shakhtar Donetsk'ten sürpriz bir hamle geldi. Ukrayna ekibinin bu hamlesinin ardından UEFA'nın nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 19:41
GALATASARAY HABERLERİ: Shakhtar Donetsk'ten Tete açıklaması! "150 milyon Euro..."

Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin, Galatasaray'a transfer olan ve transferi nedeniyle dava açtıkları Tete ile ilgili açıklamada bulundu. Palkin'in sözleri şu şekilde:

GALATASARAY HABERLERİ: Shakhtar Donetsk'ten Tete açıklaması! "150 milyon Euro..."

"YASA DIŞI FAYDA SAĞLADILAR"

Tete, FIFA'nın yayınladığı ek kural 7'ye dayanarak bizden ayrıldı ve Lyon'a gitti. Ardından 1 milyon euro'ya Leicester'e kiralandı. Ek kural 7'yi ihlal ettiler. Çünkü, bize ait olan bir oyuncunun başka bir kulübe bonservisiyle gitmesi mümkün değildir. Shakhtar Donetsk ile olan bir kontratı var. Bizim kulübümüzün zararına yasadışı bir fayda elde edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Shakhtar Donetsk'ten Tete açıklaması! "150 milyon Euro..."

"FIFA'YA ŞİKAYET ETTİK"

Şimdi tazminat alabilmek için FIFA'ya şikayette bulunduk. Tete, Leicester'dan sonra Galatasaray'a transfer oldu. Biz Tete'ye dava açıyoruz ama o sorumluluğu Galatasaray da paylaşıyor. Ek kural 7'ye göre bir oyuncunun 1 Temmuz'a kadar 'Sözleşmemi askıya almak için Ek 7'yi kullanmak istiyorum' şeklinde bir talep mektubunu göndermesi gerekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Shakhtar Donetsk'ten Tete açıklaması! "150 milyon Euro..."

"TETE CEVAPSIZ BIRAKTI"

Tete, bu mektubu bize göndermedi. Tete'nin birçok kez kulübe dönmesini istedik ama o bizim çağrılarımızı cevapsız bıraktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Shakhtar Donetsk'ten Tete açıklaması! "150 milyon Euro..."

"150 MİLYON EURO'LUK MADDE VAR"

Tete'nin sözleşmesinde 150 milyon euro'luk tazminat maddesi vardı. Şimdi Tete ve Galatasaray, bu tazminat sorumluluğunu birlikte üstlendiler.

GALATASARAY HABERLERİ: Shakhtar Donetsk'ten Tete açıklaması! "150 milyon Euro..."

GALATASARAY RAKAMLARI

Galatasaray'da şu ana dek 8 maçta sahaya çıkan Tete, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ: Shakhtar Donetsk'ten Tete açıklaması! "150 milyon Euro..."

KAYNAKLARIN YORUMU

FIFA'daki kaynaklar ESPN'e her oyuncunun durumunun duruma göre değerlendirildiğini, dolayısıyla oyuncuların otomatik olarak serbest transferle ayrılamayacağını söyledi. Ukrayna kulüplerinin mali sağlığı göz önünde bulundurularak Ek 7'de çeşitli düzenlemeler de yapıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Shakhtar Donetsk'ten Tete açıklaması! "150 milyon Euro..."

Bunlar arasında Ek 7'yi kullanmak isteyen oyuncuların ve personelin 1 Temmuz'a kadar takımlarını yazılı olarak bilgilendirmeleri ve 7 Mart 2022'den sonra sözleşmelerini uzatanların artık sözleşmelerini askıya alamayacakları yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Shakhtar Donetsk'ten Tete açıklaması! "150 milyon Euro..."

Ek 7 Maddesi Nedir: FIFA, Ukrayna ile Rusya arasında çıkan çatışmaların ardından iki ülkede futbol oynayan yabancı oyunculara, geçici olarak transfer izni vermişti.

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