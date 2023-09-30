Hedef 3 puan

Süper Lig'de Galatasaray bugün Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan Aslan ardından Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Bakaşehir ve İstanbulspor'u mağlup etmişti. Sarı-kırmızılılar bugün 19.00'da başlayacak mücadelede Başkent temsilcisini konuk edecek. Hedef yine aynı. Okan Buruk ve öğrencileri galibiyet serisini 6 karşılaşmaya çıkararak, maç fazlasıyla liderliği de Fenerbahçe'den devralmayı planlıyor. Bu maç öncesi futbolcuların hırslı ve motive olması teknik direktör Okan Buruk'u da bir hayli memnun ediyor.

DAHA DİKKATLİ OLUN

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularıyla yaptığı toplantıda Kopenhag, İstanbulspor maçlarını hatırlatarak pozisyona girdiklerinde öğrencilerinden daha konsantre vuruşlar yapmasını istedi. Maçın başında kaçırdıkları gollerin ilerleyen dakikalarda başlarına iş açabileceğini düşünen genç çalıştırıcı "Çok pozisyona giriyoruz ancak bunları değerlediremedikçe rakibin direnci artıyor" sözleriyle onları uyardı. Okan Buruk hafta boyunca antrenmanlarda bol bol hücum organizasyonları üzerinde tekrar çalışmaları yaptırdı. Fernando Muslera, Günay Güvenç ve Jankat Yılmaz'ın koruduğu kaleye bol bol şut attırdı.

Sarı-kırmızılılar resmi maçlardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş deplasmanında almıştı. Ardından çıktığı 19 mücadelede bileğini büken olmadı. Aslan bu dönemde Süper Lig'de 12, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 1 olmak üzere 19 karşılaşmada hiç kaybetmedi.

6. DEFA RAKİPLER

Okan Buruk ile Tolunay Kafkas bugün 6. defa birbirlerine rakip olacaklar. İki hocanın öncesi 5 randevusunda Buruk'un çalıştırdığı takımlar 2 galibiyet elde etti. Kafkas'ın ekipleri ise 1 defa kazandı. 2 maç beraberlikle sonuçlandı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, K. Demirbay, Tete, Mertens, Kerem, Icardi

Ankaragücü: Bahadır, Hayrullah, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Cem, Morutan, Rodrigues, Efkan, Bajic