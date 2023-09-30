Galatasaray 2-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET) Zaha siftah yaptı! Cimbom ikinci yarıda açıldı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, MKE Ankaragücü 48. dakikada Renaldo Cephas'ın golüyle 1-0 göne geçti. Maçın 56. dakikasında Wilfried Zaha'nın golüyle beraberliği sağlayan sarı-kırmızılı takım, 69. dakikada da Hayrullah Bilazer'in kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.

Galatasaray'ın çok sayıda önemli pozisyondan yararlanamadığı karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi takım, hanesine 3 puanı yazdırdı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligde puanını 19'a çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. MKE Ankaragücü ise 6 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından galibiyet "üçlü"sünü Davinson Sanchez çekti.

LİGDE GALİBİYET SERİSİNİ 6 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.

SON 20 RESMİ MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, son 20 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

ZAHA İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü MKE Ankaragücü'ne attı.

Fildişi Sahilli oyuncu, ilk 11'de başladığı ilk maç olan MKE Ankaragücü karşılaşmasının 56. dakikasında takımının ilk golünü kaydetti.

GALATASARAY'IN İKİNCİ GOLÜNÜ VAR'LA TESPİT EDİLDİ

Galatasaray'ın karşılaşmada bulduğu ikinci gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla tespit edildi.

Müsabakanın 59. dakikasında Mateus Tete'nin pasıyla ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Sacha Boey, meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü'nün üstünden boş kaleye doğru gönderdi. Savunmada Hayrullah Bilazer, yatarak müdahalede bulunduğu topu ağlardan çıkardı.

Pozisyonda Galatasaraylı futbolcular topun çizgiyi geçtiğini belirterek itirazda bulundu. Hakem Volkan Bayarslan, VAR odasıyla yaptığı görüşme sonucunda topun çizgiyi geçtiğini belirterek gol kararı verdi.

ICARDİ'NİN SERİSİ SONA ERDİ

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin ilk 11'de çıktığı maçlardaki gol atma serisi sona erdi.

Arjantinli yıldız futbolcu, daha önce ilk 11'de çıktığı 13 resmi karşılaşmada ağları havalandırmayı başarmıştı.

Süper Lig'de 7 golü bulunan Icardi, bu kulvarda 5 maç aradan sonra skor üretemedi.

BAHADIR GÜNGÖRDÜ KALESİNDE DEVLEŞTİ

MKE Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray maçında oldukça etkili bir performans ortaya koydu.

Bahadır Güngördü, karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın birçok atağında kalesini başarılı bir şekilde savundu.

Maçta 12 kurtarış yapan Bahadır Güngördü, takımının farklı şekilde mağlup olmasını engelledi.

RADAKOVİC SAKATLANDI

Karşılaşmada sakatlık geçiren MKE Ankaragücülü futbolcu Uros Radakovic, oyuna devam edemedi.

Yaşadığı sakatlık sonrası kenara alınan Radakovic'in yerine 10. dakikada Mert Çetin oyuna dahil oldu.

Bu arada karşılaşmayı 41 bin 513 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı.

36 ŞUT ÇEKTİ!

Galatasaray, Ankaragücü kalesi 36 şut gönderdi. Konuk ekibin kalecisi Bahadır kurtarışlarıyla maça damga vurdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta Bahadır Güngördü, barajdan seken topu son anda kornere çeldi.

7'nci dakikada Tete'nin pasında ceza sahası sol çaprazında rakibinden topu kurtardıktan sonra uzak köşeye sert bir şut çıkaran Zaha'ya kaleci Bahadır Güngördü topu kornere çelerek gole izin vermedi.

20'nci dakikada sağ kanattan kullanılan kornerin ardından kaleye orta şut karışımı bir top gönderen Morutan'ın vuruşunu kaleci Muslera son anda ağlarla buluşmasını engelledi.

32'nci dakikada Zaha'dan aldığı pasın ardından ceza sahası dışından kaleye sert bir şut çeken Icardi'nin vuruşunda kaleci Bahadır Güngördü, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

35'inci dakikada Angelino'nun soldan ortasına arka direkte Tete kafayla vurdu ancak top Bahadır Güngördü'de kaldı.

40'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Zaha'nın vuruşunda top Ankaragücü savunmasında iki oyuncuya çarparak direğin dibinden kornere gitti.

45+3'üncü dakikada sağ kanattan Boey'in penaltı noktası üzerine çıkardığı pası önce düzelten Icardi ardından sert vurdu ancak Bahadır Güngördü bir kez daha gole geçit vermedi.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

48'inci dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Kerem Demirbay'ın top kaybının ardından Efkan Bekiroğlu'nun savunma arkasına attığı pası Cephas orta alandan ceza sahası içine kadar taşıdı. Kaleci Muslera ile ceza sahasında karşı karşıya kalan Cephas'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

56'ncı dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan taç atışının ardından Angelino'dan ceza sahası sol çaprazında pası alan Zaha rakibinden sıyrıldıktan sonra sert bir vuruşla kalecinin hamle yapamadığı topu ağlara gönderdi: 1-1.

59'uncu dakikada Zaha'nın savunmanın arasına attığı şık pasla ceza sahası sağ çaprazında önce kaleciden topu kurtaran Tete, son çizgiye indi. Tete, dar açıdan topu istediği gibi kaleye gönderemeyince meşin yuvarlak auta gitti.

60'ıncı dakikada Angelino'nun soldan ortasına ceza sahası içinde Icardi'nin kafa vuruşunu kaleci Bahadır yakın mesafeden çıkardı.

66'ncı dakikada Barış Alper Yılmaz'dan aldığı pasla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Boey'in şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

69'uncu dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Boey, Tete'den aldığı pasla son çizgiye inip topu altı pas içerisine çevirdi. Icardi'den önce topa hamle yapan Hayrullah Bilazer'in ters dokunuşunda meşin yuvarlak kaleye yöneldi. Oyuncu ağlara giden topu çıkarmak istedi. Hakem bu pozisyonun devamında oyunu devam ettirirken, VAR incelemesinin ardından topun çizgiyi geçtiği işaret edildi ve sarı-kırmızılılar 2'nci golü buldu: 2-1.

87'nci dakikada Oliveira'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Bahadır meşin yuvarlağı köşeden güçlükle kornere çeldi.

88'inci dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Icardi'nin kafayla kaleye gönderdiği topu Bahadır bir kez daha çıkarmayı başardı.

89'uncu dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda altı pas önünde yükselen Sanchez'in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.

90+8'inci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ çaprazdan ceza sahasına girip dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Bahadır Güngördü, topun filelerle buluşmasını engelledi.