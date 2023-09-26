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Galatasaray'dan Hulk paylaşımı! Lucas Torreira...

İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray yoluna kayıpsız bir şekilde devam etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saha zeminin yeşile boyanması nedeniyle futbolcuların da üstü başı yeşile büründü. Özellikle Lucas Torreira'nın hem saçları hem de forması belirgin bir şekilde yeşil rengi oldu. Galatasaray Kulübü maçın ardından Torreira'nın fotoğrafını paylaşarak, "Hulk karakterinde değişiklik zamanı..." notunu düştü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 22:36
Galatasaray'dan Hulk paylaşımı! Lucas Torreira...

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Yoluna kayıpsız devam eden Cimbom, maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

OLİMPİYAT STADYUMU'NDA BOYALI ZEMİN!

Karşılaşmanın oynandığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda zeminin yeşile boyanması, oyuncuları da etkiledi. Kıyasıya mücadele veren futbolcuların saçları ve formaları yeşil rengini aldı.

Galatasaray Kulübü maçın ardından Torreira'nın fotoğrafını paylaşarak, "Hulk karakterinde değişiklik zamanı..." notunu düştü.

Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı taraftarlardan büyük etkileşim aldı.

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