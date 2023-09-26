Galatasaray'dan Hulk paylaşımı! Lucas Torreira...

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Yoluna kayıpsız devam eden Cimbom, maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

OLİMPİYAT STADYUMU'NDA BOYALI ZEMİN!

Karşılaşmanın oynandığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda zeminin yeşile boyanması, oyuncuları da etkiledi. Kıyasıya mücadele veren futbolcuların saçları ve formaları yeşil rengini aldı.

Galatasaray Kulübü maçın ardından Torreira'nın fotoğrafını paylaşarak, "Hulk karakterinde değişiklik zamanı..." notunu düştü.

Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı taraftarlardan büyük etkileşim aldı.