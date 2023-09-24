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Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Rahat maç izlettirmiyor"

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Başakşehir'i Ziyech ve Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Spor yazarları bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 09:06
Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'i 2-1 ile geçti. Fotomaç Gazetesi Yazarı Serkan Korkmaz ve Levent Tüzemen'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte Korkmaz ve Tüzemen'in sözleri:

Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ-YILDIZ YAĞMURU
Ev sahibinin isim sponsoru konuk ekibin stat isminde. Ev sahibinin stat ismi, Galatasaray'ın yaşayan efsanesinin ismi. Rams Başakşehir ile Galatasaray yine enteresan bir maç yaptılar.

Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

Geçen yıl, Fatih Terim Stadı'nda, Jesus'lu Fenerbahçe'nin ''şampiyonluğun en güçlü adayı'' unvanını kaybettiği maç oynanmıştı Başakşehir ile Galatasaray arasında. O günden sonra Buruk ve talebeleri ''şampiyonluk yarışında biz de iddialıyız'' demiş, haftalar ilerledikçe kazandıkları maçlar ve rekor galibiyet serilerinin ardından da ipi göğüslemişlerdi.

Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

Keremler ve Nelsson yedekte, Ziyech, Tete, Sanchez sahadaydı. Kazımcan'ın erkenden sakatlanıp çıkmasına Kaan Ayhan'ın girişi de eklendiğinde artık ''yepyeni bir Galatasaray'' sahnedeydi. Abdülkerim soldan bindiriyor, Tete, Ziyech, Oliveira, İcardi ve rakip kareyi arıyordu. Tete'yi çok beğendim. Bu performansı bekliyordum ama (itiraf edeyim) sandığımdan hayli erken sergiledi.

Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

Gol krallığında iddialı Icardi ile Ziyech (attığı tarifsiz gole rağmen) henüz üçüncü viteste bile değiller. Açıkçası, iyi bir sol bek ve önünde Aktürkoğlu (Okan Hoca ikinci devrenin başında oyuna alarak doğru olanı yaptı) ile form tutmuş bir Icardi ve Ziyech ile bu takım çok vicdansız bir hücum takımına dönüşecek diye düşünüyorum.

Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

Oliveira henüz ''prime'' döneminden uzak ama 45'te çıkarılacak kadar da kötü değildi sanki. Aktürkoğlu'nun 48'de ayağının tozuyla kazandırdığı penaltıyı Arjantinli süper star ''çıkmaza'' vurunca sarı kırmızılılar hayli rahatladı.

Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

Her şey yolunda giderken yine bir Muslera hatası, Galatasaraylıların tadını kaçırmayı başardı. Sarı kırmızılıların kadrosu her maçı farklı katmanlarda heyecana boğuyor.

Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

Misal; Ziyech çıkıp Zaha girerken Çağdaş Hoca ne düşündü acaba? Tam "yıldız yağmuru" bitti derken, Ndombele de Tete'nin yerine oyuna girince aksiyonu bol bir diziye yeni bir karakter daha katıldı adeta. Özetle; Galatasaray hala çok iyi değil ama doğru yolda. Üzülerek yazıyorum; Muslera hariç.

Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - BÜYÜK KALİTE

Galatasaray, insana sırtını koltuğa dayayıp rahat bir maç izlettirmiyor. Oyuncular aşırı güvenle oynadıkları için bazen gereksiz top kaptırıyor, bazen de final paslarında "Egoist" davranıyor. Özgüven doğru kullanıldığında skor avantajı getiriyor.

Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

Ancak özgüven aşırılığa kaçınca Galatasaray gereksiz tehlikeler yaşıyor. Okan Buruk "Özgüven" ile "Kalite"yi dengelerse Galatasaray çok pozisyon bulur, egoizm ortadan kalkar ve rakip kolay pozisyon bulmaz.

Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

Başakşehir'e karşı "Özgüven-Egoizm-Kalite" üçgeninde gidip gelen bir Galatasaray izledim. Örneğin; yüksek kalitedeki Hakim Ziyech oyun içinde fazla görünmedi, rakibi fazla kovalamadı ama "KontrolŞut" ile ustalık kokan bir gol attı.

Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

Icardi hep yakın markajda oynadı. Kazanılan penaltıyı hiç bir riske girmeden kalite bir vuruşla gol yaptı. Tete hep ilk onbir başlamalı. Neden mi? Tete kanatta top tutuyor, içeri pozisyon alıyor, kolay çalım atıyor, araya kilit pas bırakıyor.

Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

Bakarak görerek pas kullanıyor. Kerem Aktürkoğlu, çalışkanlığı, hırsı, mücadele gücü ve kazanma coşkusuyla Galatasaray'ın kalbidir. Çünkü Kerem yürekten oynuyor, kazandırdığı penaltı çabukluğunun ve pozisyon takibinin eseriydi.


Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

Lucas orta alanı tek başına yönetti, rakibe bastı, top çaldı, estetik çalımlar attığı ve pas hatası yapmadı. Galatasaray uzun aradan sonra savunmada aradığı liderliği Davinson Sanchez ile buldu.

Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sanchez kendine güveni yüksek bir oyuncu, çok sakin oynuyor, topu akıllı kullanıyor, tehlikeyi hissettiğinde basit düşünüp riske girmiyor, doğru pozisyon alıyor, savunmadan da oyunu mükemmel kuruyor.

Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

En önemlisi Galatasaray'ın kazandığı duran toplarda Sanchez ne kadar etkili olacağını gösterdi. Not: Muslera, Galatasaray'ın artık bir efsanesidir.

Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi

Yenilen golde yine hata yapan Muslera kafasına göre kalesini terk etmemeli, topu oyuna kalesine uzak şekilde sokmalıdır. Okan Buruk kaptanı ile mutlaka görüşüp gereken uyarıları yapmalıdır.

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