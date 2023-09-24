Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Rahat maç izlettirmiyor"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'i 2-1 ile geçti. Fotomaç Gazetesi Yazarı Serkan Korkmaz ve Levent Tüzemen'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte Korkmaz ve Tüzemen'in sözleri:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'i 2-1 ile geçti. Fotomaç Gazetesi Yazarı Serkan Korkmaz ve Levent Tüzemen'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte Korkmaz ve Tüzemen'in sözleri:
SERKAN KORKMAZ-YILDIZ YAĞMURU
Ev sahibinin isim sponsoru konuk ekibin stat isminde. Ev sahibinin stat ismi, Galatasaray'ın yaşayan efsanesinin ismi. Rams Başakşehir ile Galatasaray yine enteresan bir maç yaptılar.
Geçen yıl, Fatih Terim Stadı'nda, Jesus'lu Fenerbahçe'nin ''şampiyonluğun en güçlü adayı'' unvanını kaybettiği maç oynanmıştı Başakşehir ile Galatasaray arasında. O günden sonra Buruk ve talebeleri ''şampiyonluk yarışında biz de iddialıyız'' demiş, haftalar ilerledikçe kazandıkları maçlar ve rekor galibiyet serilerinin ardından da ipi göğüslemişlerdi.