Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Rahat maç izlettirmiyor"

Gol krallığında iddialı Icardi ile Ziyech (attığı tarifsiz gole rağmen) henüz üçüncü viteste bile değiller. Açıkçası, iyi bir sol bek ve önünde Aktürkoğlu (Okan Hoca ikinci devrenin başında oyuna alarak doğru olanı yaptı) ile form tutmuş bir Icardi ve Ziyech ile bu takım çok vicdansız bir hücum takımına dönüşecek diye düşünüyorum.



