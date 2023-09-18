Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kazanamadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm rakipleri bu hafta oynadığı karşılaşmalarda hüsrana uğradı.

Bayern Münih, son dakikalarda yıkıldı

Almanya Ligi'nde bu sezonun iki formda ekibi son şampiyon Bayern Münih ile Bayer Leverkusen'in mücadelesi 2-2 sona erdi. Bayern Münih, iki kez öne geçtiği maçta bir puana razı oldu. Münih, 86. dakikada Leon Goretzka'nın golüyle 2-1 öne geçti. Konuk ekip 90+4'te Exequiel Palacios'un golüyle bir puanı kurtardı ve rakibiyle 10 puanda olmasına karşın averajla liderliğini sürdürdü.

Manchester United sahasında ezildi

İngiltere Premier Ligi'nde bu sezon saha içi ve saha dışı olaylarıyla gündeme gelen Manchester United, seyircisi önünde Brighton'a 3-1 yenilmekten kurtulamadı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta 20 Eylül Çarşamba günü Bayern Münih'e konuk olacak Kırmızı Şeytanlar, sezonun şimdiye kadarki flaş ekiplerinden Brighton karşısında puansız ayrıldı ve sahasındaki 21 maçlık yenilgisizlik serisi sonlandı.

Copenhagen, Nordsjaelland ile 2-2 berabere kaldı

Galatasaray'ın ilk hafta karşılaşacağı Norveç Ligi lideri Copenhagen, en yakın takipçisi ve Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Nordsjaelland ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi Nordsjaelland, iki kez öne geçmesine karşın; üstünlüğünü koruyamadı.