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Galatasaray 4 - 2 Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde konuk ettiği Samsunspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 21:50 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 22:02
Galatasaray 4 - 2 Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, henüz 7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Kerem Aktürkoğlu, 29. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

42. dakikada sahneye çıkan isim bu kez Abdülkerim Bardakcı oldu ve sarı-kırmızılılar adına farkı 3'e çıkardı.

İlk yarı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarının hemen başında Samsunspor, Landry Dimata'nın golüyle farkı 2'ye indirdi. Karadeniz ekibi, Carlo Holse ile 60. dakikada skoru 3-2'ye getirdi.

67. dakikada Mauro Icardi, Cimbom'un 4. golünü ağlara gönderdi.

Karşılaşma Galatasaray'ın 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti. Samsunspor ise 1 puanda kaldı.

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