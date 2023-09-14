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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın genç futbolcusu Özgür Baran Aksaka, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'a transfer oldu. 20 yaşındaki oyuncu, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle sarı-yeşilli ekip için imza attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 17:48
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Galatasaray'dan orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Özgür Baran Aksaka'yı transfer etti.

Genç futbolcu, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle sarı-yeşilli ekip için imza attı. Törenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özgür Baran, "Burada olduğum için çok mutluyum. Sevdiğim bir camianın parçası olduğum için mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Umarım hepimiz için güzel bir sezon olur." dedi.

Özgür Baran, Şanlıurfaspor'un büyük bir taraftar kitlesi olduğunu duyduğunu vurgulayarak, "Ben de onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Önümüzdeki iç saha maçında hepsini stada bekliyorum. Görüşmek üzere." şeklinde konuştu.

Kulüp Başkanı Haçım İzol ise takımın ihtiyacı olan transferleri yaptıklarını belirterek, "Son iki gün içerisinde üç nokta transferimiz oldu. Bugün Baran da yuvamıza katıldı. Ona da hayırlı olsun diyorum. Hem kendisi için hem bizim umarım çok güzel bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.

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