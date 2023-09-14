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Bayrakları hazırlayın

İkinci başkan Öztürk, Galatasaraylı taraftarlara seslendi: "Çok önemli transferler yaptık. Bu sezon Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. Taraftarlarımız ve tüm Türkiye'yi sokağa dökmek, ülke puanına katkı sağlamak ve ülkemizin prestijini yukarıya taşımayı hedefliyoruz"

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Bayrakları hazırlayın

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı olmak istediklerini söyledi. Metin Oktay'ın anma töreninin ardından açıklamalarda bulunan Öztürk, "Yapılan transferleri görüyorsunuz. Türkiye Ligi'nde bizim dışımızda 19 kıymetli rakibimiz daha var. Yıldız transferler sizi mutlaka ileri götürüyor, taraftarı heyecanlandırıyor. Ancak taraftarın gücü, teknik kadronun seçimi, yıldız futbolcunun oynamasıyla sonuca ulaşıyorsunuz. Diğer 19 takım gibi hedefimiz şampiyonluk. Biz herkesten bir adım önde ve şampiyonluğa daha yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Taraftarımız hazırlansın, bayraklarını hazırlasın" dedi.

MAYIS'A KADAR GÖREV BİZDE

Ali Sami Yen'in koyduğu hedef doğrultusunda bu sezon Avrupa'da da başarılı olmak istediklerini dile getiren Öztürk şöyle devam etti: "Avrupa'da da gidebildiğimiz kadar ilerlemek, Galatasaray taraftarını ve Türkiye'yi sokağa dökmek, ülke puanına katkı sağlamak ve ülkemizin prestijini ilerilere götürmeyi hedefliyoruz. Bu zaten Galatasaray'ın misyonu. Sadece son birkaç yılda değil 1996'dan başlayıp bugüne kadar Avrupa'da Türkiye'yi en fazla temsil eden, Şampiyonlar Ligi'nde 17 kez yer alan kulüp Galatasaray. Bunu, bugüne kadar olan yöneticiler, futbolcular ve teknik kadrolar başardı. Mayıs ayına kadar bu görev bizde. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz.

OCAK AYINDA TAŞINIYORUZ

İkinci Başkan Metin Öztürk, Kemerburgaz'daki yeni tesislere taşınmak için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi. Yeni tesislere Metin Oktay'ın isminin verileceğini ifade eden Öztürk, " Metin Oktay bizim için bambaşkadır. Adı, Florya'daki tesislerimize verilmiştir. Bu tesislerimiz Kemerburgaz'a taşınıyor. Büyük ihtimalle ocak ayında A takımı oraya taşıyacağız. Oranın adı da Metin Oktay olacak. İnşallah Kemerburgaz'da yeni Metin Oktaylar yetişecek" şeklinde konuştu.

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