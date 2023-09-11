Galatasaray'ın transferine Mourinho engeli!

Galatasaray son olarak Savinson Sanchez ve Ndombele'yi kadrosuna katarak yabancı oyuncu transferini noktaladı.
Galatasaray son olarak Savinson Sanchez ve Ndombele'yi kadrosuna katarak yabancı oyuncu transferini noktaladı.
Fırsat transferi için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, yerli isimler üzerinde duruyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom, listedeki isimlerle temaslarını sürdürüyor.
ÖMER ALİ ŞAHİNER VETO EDİLDİ!
Sağ bek bölgesine oyuncu arayan Galatasaray'da Başakşehir forması giyen Ömer Ali Şahiner gündeme geldi.
Kulübüne şartları sorulan 31 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk tarafından veto edildi.
Bu gelişme üzerine Ömer Ali'den vazgeçen yönetim, rotayı İtalya'ya çevirdi.
Galatasaraylı kurmaylar, Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik için nabız yokladı.
ROMA'DAN OLUMSUZ YANIT!
Sarı-kırmızılıların transfer etmek istediği A Milli oyuncudan kötü haber geldi.
İtalya Serie A ekibi, Galatasaray'a olumsuz yanıt verince transfer imkansız hale geldi.
MOURINHO BIRAKMADI!
Hürriyet'in haberine göre; Zeki Çelik'i 7 milyon Euro bonservisle kadrosuna katan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, milli oyuncumuzu bırakmak istemiyor.
Portekizli çalıştırıcı kulübüyle 2026 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun performansından çok memnun.
Öyle ki Mourinho geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finali dahil 34 maçta Zeki'yi oynatarak güvenini net olarak gösterdi.
KRISTENSEN LİSTE DIŞINDA KALDI
Başkent ekibi bu sezon 3 resmi maça çıkarken Zeki 3. haftadaki Milan maçıyla formasını kavuştu.
Sezonun açılış mücadelesi olan Salernitana (2-2) karşısında Terracciano'yu, 2. haftada 2-1 kaybedilen Hellas Verona deplasmanında Rasmus Kristensen'i deneyen Jose Mourinho, 3. haftada 2-1 kaybedilen Milan maçında Zeki'ye formayı verdi.
Leeds'den kiralanan Kristensen Avrupa listesine yazılmazken Zeki kadroda yer aldı.
Jose Mourinho kendi Transfer ettirdiği milli oyuncudan vazgeçmezken Galatasaray kalan transfer döneminde kaliteli bir sağ bek almaya çalışacak.