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Galatasaray'ın transferine Mourinho engeli!

Son dakika spor haberi: Yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katarak dikkat çeken Galatasaray, kalan zamanda fırsatları değerlendirmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki yıldız için harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, Jose Mourinho engeline takıldı. Cimbom'un imza attırmak istediği yıldıza Mourinho'dan onay çıkmadı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 12:14
Galatasaray'ın transferine Mourinho engeli!

Galatasaray son olarak Savinson Sanchez ve Ndombele'yi kadrosuna katarak yabancı oyuncu transferini noktaladı.

Galatasaray'ın transferine Mourinho engeli!

Fırsat transferi için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, yerli isimler üzerinde duruyor.

Galatasaray'ın transferine Mourinho engeli!

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom, listedeki isimlerle temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın transferine Mourinho engeli!

ÖMER ALİ ŞAHİNER VETO EDİLDİ!
Sağ bek bölgesine oyuncu arayan Galatasaray'da Başakşehir forması giyen Ömer Ali Şahiner gündeme geldi.

Galatasaray'ın transferine Mourinho engeli!

Kulübüne şartları sorulan 31 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk tarafından veto edildi.

Galatasaray'ın transferine Mourinho engeli!

Bu gelişme üzerine Ömer Ali'den vazgeçen yönetim, rotayı İtalya'ya çevirdi.

Galatasaray'ın transferine Mourinho engeli!

Galatasaraylı kurmaylar, Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik için nabız yokladı.


Galatasaray'ın transferine Mourinho engeli!

ROMA'DAN OLUMSUZ YANIT!
Sarı-kırmızılıların transfer etmek istediği A Milli oyuncudan kötü haber geldi.

Galatasaray'ın transferine Mourinho engeli!

İtalya Serie A ekibi, Galatasaray'a olumsuz yanıt verince transfer imkansız hale geldi.

Galatasaray'ın transferine Mourinho engeli!

MOURINHO BIRAKMADI!
Hürriyet'in haberine göre; Zeki Çelik'i 7 milyon Euro bonservisle kadrosuna katan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, milli oyuncumuzu bırakmak istemiyor.

Galatasaray'ın transferine Mourinho engeli!

Portekizli çalıştırıcı kulübüyle 2026 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun performansından çok memnun.

Galatasaray'ın transferine Mourinho engeli!

Öyle ki Mourinho geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finali dahil 34 maçta Zeki'yi oynatarak güvenini net olarak gösterdi.

Galatasaray'ın transferine Mourinho engeli!

KRISTENSEN LİSTE DIŞINDA KALDI
Başkent ekibi bu sezon 3 resmi maça çıkarken Zeki 3. haftadaki Milan maçıyla formasını kavuştu.

Galatasaray'ın transferine Mourinho engeli!

Sezonun açılış mücadelesi olan Salernitana (2-2) karşısında Terracciano'yu, 2. haftada 2-1 kaybedilen Hellas Verona deplasmanında Rasmus Kristensen'i deneyen Jose Mourinho, 3. haftada 2-1 kaybedilen Milan maçında Zeki'ye formayı verdi.

Galatasaray'ın transferine Mourinho engeli!

Leeds'den kiralanan Kristensen Avrupa listesine yazılmazken Zeki kadroda yer aldı.

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