Galatasaray'da flaş Verratti gelişmesi! Menajeri mesaj gönderdi!

Galatasaray transferde yine büyük oynuyor.
Galatasaray transferde yine büyük oynuyor.
Süper Lig'de şampiyonluk isteyen sarı-kırmızılılar buna göre hamleler yaptı.
Türkiye'de transfer sezonunun bitimine kadar yeni oyuncuları kadrosuna katmayı düşünen Cimbom'a müjde geldi.
Takvim'in haberine göre; İtalyan yıldızın menajeri, Galatasaray'a dönüş yaparak, "Transfer için görüşebiliriz" dedi.
Cimbom fırsat transferi için harekete geçti.
Suudi Arabistan'a transferi son anda gerçekleşmeyen Paris Saint-Germain'in orta sahası Marco Verratti konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İtalyan 8 numaranın menajeri, Sarı-Kırmızılılar ile temasa geçerek oyuncusu ile ilgili görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.
Galatasaray yabancı kontenjanında yer açılması durumunda transferi sonuçlandırmak istiyor.
PSG'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almayan Verratti'nin transferinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.
Türkiye ihtimali, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un "Yabancı transferi yapmayacağız ama fırsat transferi çıkarsa düşünebiliriz" sözlerine uygun bir transfere dönüştü.
MARCO VERRATTI KİMDİR?
Paris St. Germain takımında orta saha mevkinde forma giyen Marco Verratti, 05 Kasım 1992 tarihinde dünyaya geldi.
165 cm boyunda ve 60 kilo olan Marco Verratti, sağ ayağını kullanıyor.
2012 yılından bu yana Fransız devi Paris Saint Germain'de forma giyen yıldız futbolcu, çıktığı 416 karşılaşmada 11 gol, 61 asistlik bir performans sergiledi.
Verratti'nin güncel piyasa değeri 40 milyon Euro.
İtalyan futbolcunun kariyerinde ulaştığı en yüksek piyasa değeri 75 milyon Euro.