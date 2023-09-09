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Galatasaray'da flaş Verratti gelişmesi! Menajeri mesaj gönderdi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon birbirinden önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da sıcak bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Cimbom'un daha önce de listesinde yer alan Marco Verratti'nin ismi yeniden gündeme geldi. İtalyan futbolcunun menajeri, sarı-kırmızılılara mesaj gönderdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da flaş Verratti gelişmesi! Menajeri mesaj gönderdi!

Galatasaray transferde yine büyük oynuyor.

Galatasaray'da flaş Verratti gelişmesi! Menajeri mesaj gönderdi!

Süper Lig'de şampiyonluk isteyen sarı-kırmızılılar buna göre hamleler yaptı.

Galatasaray'da flaş Verratti gelişmesi! Menajeri mesaj gönderdi!

Türkiye'de transfer sezonunun bitimine kadar yeni oyuncuları kadrosuna katmayı düşünen Cimbom'a müjde geldi.

Galatasaray'da flaş Verratti gelişmesi! Menajeri mesaj gönderdi!

Takvim'in haberine göre; İtalyan yıldızın menajeri, Galatasaray'a dönüş yaparak, "Transfer için görüşebiliriz" dedi.

Galatasaray'da flaş Verratti gelişmesi! Menajeri mesaj gönderdi!

Cimbom fırsat transferi için harekete geçti.

Galatasaray'da flaş Verratti gelişmesi! Menajeri mesaj gönderdi!

Suudi Arabistan'a transferi son anda gerçekleşmeyen Paris Saint-Germain'in orta sahası Marco Verratti konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da flaş Verratti gelişmesi! Menajeri mesaj gönderdi!

İtalyan 8 numaranın menajeri, Sarı-Kırmızılılar ile temasa geçerek oyuncusu ile ilgili görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Galatasaray'da flaş Verratti gelişmesi! Menajeri mesaj gönderdi!

Galatasaray yabancı kontenjanında yer açılması durumunda transferi sonuçlandırmak istiyor.

Galatasaray'da flaş Verratti gelişmesi! Menajeri mesaj gönderdi!

PSG'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almayan Verratti'nin transferinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray'da flaş Verratti gelişmesi! Menajeri mesaj gönderdi!

Türkiye ihtimali, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un "Yabancı transferi yapmayacağız ama fırsat transferi çıkarsa düşünebiliriz" sözlerine uygun bir transfere dönüştü.

Galatasaray'da flaş Verratti gelişmesi! Menajeri mesaj gönderdi!

MARCO VERRATTI KİMDİR?
Paris St. Germain takımında orta saha mevkinde forma giyen Marco Verratti, 05 Kasım 1992 tarihinde dünyaya geldi.

Galatasaray'da flaş Verratti gelişmesi! Menajeri mesaj gönderdi!

165 cm boyunda ve 60 kilo olan Marco Verratti, sağ ayağını kullanıyor.

Galatasaray'da flaş Verratti gelişmesi! Menajeri mesaj gönderdi!

2012 yılından bu yana Fransız devi Paris Saint Germain'de forma giyen yıldız futbolcu, çıktığı 416 karşılaşmada 11 gol, 61 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'da flaş Verratti gelişmesi! Menajeri mesaj gönderdi!

Verratti'nin güncel piyasa değeri 40 milyon Euro.

Galatasaray'da flaş Verratti gelişmesi! Menajeri mesaj gönderdi!

İtalyan futbolcunun kariyerinde ulaştığı en yüksek piyasa değeri 75 milyon Euro.

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