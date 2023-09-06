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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Emin Bayram Westerlo'ya kiralandı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın 20 yaşındaki stoperi Emin Bayram ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Galatasaray, genç futbolcunun Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandığını resmen duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 19:05 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 19:12
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Emin Bayram Westerlo'ya kiralandı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın 20 yaşındaki stoperi Emin Bayram ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandığını resmen duyurdu.

İŞTE GALATASARAY'DAN GELEN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda KVC Westerlo kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

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