GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Emin Bayram Westerlo'ya kiralandı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın 20 yaşındaki stoperi Emin Bayram ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandığını resmen duyurdu.
İŞTE GALATASARAY'DAN GELEN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda KVC Westerlo kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda KVC Westerlo kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/1TNPDOPVaF— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 6, 2023