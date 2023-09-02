Nelsson yine kaldı

Avrupa'da birçok majör ligde transferin son günüydü. Sevilla geçen sezon olduğu gibi yine Victor Nelsson için çok zorladı. İspanyol ekibi, Danimarkalı stoperi satın alma opsiyonuyla kiralamak istedi. Ancak Galatasaray yönetimi, Sergio Ramos konusunda da durum netleşmediği için bu öneriyi reddetti. Böylece şampiyonluğun mimarlarından olan başarılı savunma oyuncusu yine Cimbom'da kalmış oldu.

Yönetim ve teknik direktör Okan Buruk, transfer döneminin sonu yaklaşmışken Victor Nelsson'u kaybetmek istemiyor. Galatasaray ilk gelen önerilerin tamamını reddetti.