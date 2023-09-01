GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sevilla'dan Nelsson için yeni teklif!

Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir gruba düşen Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları sürüyor.
Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir gruba düşen Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları sürüyor.
Avrupa'da başarı hedefine öncelik veren Cimbom, takım için önemli oyuncuları kadroda tutmayı amaçlıyor.
Orta saha transferi için büyük bir uğraş veren sarı-kırmızılılarda mevcut oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor.
Takımın yıldız oyuncuları Torreira ve Nelsson, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından takip ediliyor.
Lucas Torreira'ya İtalya Seria A ekibi Napoli'nin ilgisi bulunuyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, takımın orta saha kurgusunda önemli rolü bulunan Uruguaylı yıldızın ayrılmasını istemiyor.
Galatasaraylı kurmaylar, teknik direktör Okan Buruk'un planlarında kritik konumda olan Torreira'ya gelecek tekliflere kapalı durumda.
SEVILLA'NIN NELSSON İNADI!
Galatasaray'ın bir başka yıldızı Victor Nelsson'a da teklifler geliyor.
Endülüs ekibi, Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi için yeni bir hamle yaptı.
YENİ TEKLİF YAPILDI!
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya göre; Victor Nelsson'u transfer etmek isteyen Sevilla, sarı-kırmızılıların kapısını bir kez daha çaldı.
GALATASARAY REDDETTİ!
Nelsson'u takımda tutmakta kararlı olan Galatasaray, Sevilla'nın teklifini bir kez daha geri çevirdi.
Danimarkalı stoperin Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Yıldız savunmacının güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.