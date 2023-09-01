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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sevilla'dan Nelsson için yeni teklif!

Son dakika spor haberi: Bu sezon yaptığı yıldız transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, operasyona son sürat devam ediyor. Tüm ağırlığı orta saha mevkisine veren Cimbom, dünyaca ünlü isimlerle temas halinde. Transferde yoğun günler geçiren sarı-kırmızılılarda mevcut oyunculara da teklifler geliyor. Özellikle Torreira ve Nelsson, dev kulüplerin yakın takibinde. Uzun süredir Nelsson'u transfer etmek isteyen İspanyol ekibi Sevilla, Danimarkalı stoper için yeni bir hamlede bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 19:44
BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sevilla'dan Nelsson için yeni teklif!

Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir gruba düşen Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sevilla'dan Nelsson için yeni teklif!

Avrupa'da başarı hedefine öncelik veren Cimbom, takım için önemli oyuncuları kadroda tutmayı amaçlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sevilla'dan Nelsson için yeni teklif!

Orta saha transferi için büyük bir uğraş veren sarı-kırmızılılarda mevcut oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sevilla'dan Nelsson için yeni teklif!

Takımın yıldız oyuncuları Torreira ve Nelsson, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından takip ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sevilla'dan Nelsson için yeni teklif!

Lucas Torreira'ya İtalya Seria A ekibi Napoli'nin ilgisi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sevilla'dan Nelsson için yeni teklif!

Sarı-kırmızılı yönetim, takımın orta saha kurgusunda önemli rolü bulunan Uruguaylı yıldızın ayrılmasını istemiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sevilla'dan Nelsson için yeni teklif!

Galatasaraylı kurmaylar, teknik direktör Okan Buruk'un planlarında kritik konumda olan Torreira'ya gelecek tekliflere kapalı durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sevilla'dan Nelsson için yeni teklif!

SEVILLA'NIN NELSSON İNADI!
Galatasaray'ın bir başka yıldızı Victor Nelsson'a da teklifler geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sevilla'dan Nelsson için yeni teklif!

İspanyol devi Sevilla'nın transferde Nelsson ısrarı devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sevilla'dan Nelsson için yeni teklif!

Endülüs ekibi, Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi için yeni bir hamle yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sevilla'dan Nelsson için yeni teklif!

YENİ TEKLİF YAPILDI!
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya göre; Victor Nelsson'u transfer etmek isteyen Sevilla, sarı-kırmızılıların kapısını bir kez daha çaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sevilla'dan Nelsson için yeni teklif!

GALATASARAY REDDETTİ!
Nelsson'u takımda tutmakta kararlı olan Galatasaray, Sevilla'nın teklifini bir kez daha geri çevirdi.

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