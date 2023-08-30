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"Hayalimize kavuştuk"

Şampiyonlar Ligi’ne olmak geçen yıldan kurduğumuz bir hayaldi. Play-off’tan geldik 15 yıldır yapılamayanı başardık.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
"Hayalimize kavuştuk"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Malmö maçı sonrası şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi'nde olmak geçen yıldan kurduğumuz bir hayaldi. Play-off'tan katıldık, 2 ön eleme geçildi. 15 yıldır kimse bunu başarmamıştı. Oyun olarak muhteşem değil ama belli yerlerde, belli işleri daha iyi yaptık. Çok zor bir rakibe karşı oynadık. Rakip kalede doğru işler yapsak daha rahat geçebilirdik."

"HER ŞEYİN FARKINDAYIZ"

"Tam kadro değiliz. İki tane kanat oyuncumuz bizle beraber değil. En iyi durumumuzda olmamamıza rağmen iki maçı da kazanıp Şampiyonlar Ligi'nde olmak önemli. Milli aradan sonra daha geniş bir kadromuz olacak. Yeni transferler de gelecek. Her şeyin farkındayız, ne kadar iyiyiz ne kadar kötüyüz. Önemli olan Şampiyonlar Ligi'ne girmekti.

"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

"Grup kuraları için korkularım var, bir önceki tecrübemden dolayı. Başakşehir'deyken PSG, Manchester United ve Leipzig çekmiştik. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Kim çıkarsa çıksın en iyisini yapmaya çalışacağız. Beklentilerimiz, isteklerimiz var ama her takım çok değerli. Türk takımları için en kolayını çeksen bile çıkamadığın oluyor."

"Grup kuraları için korkularım var, bir önceki tecrübemden dolayı. Başakşehir'deyken PSG, Manchester United ve Leipzig çekmiştik. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Kim çıkarsa çıksın en iyisini yapmaya çalışacağız. Beklentilerimiz, isteklerimiz var ama her takım çok değerli. Türk takımları için en kolayını çeksen bile çıkamadığın oluyor."

Okan Buruk, kariyerinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösterecek. 49 yaşındaki teknik adam, 2019-20 sezonunda şampiyon yaptığı Başakşehir ile 2020- 21 Şampiyonlar Ligi sezonunda gruplarda yer aldı. Buruk'lu Başakşehir 6 maçta 1 galibiyetle 3 puan almıştı.

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