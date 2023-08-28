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Tribün geliri uçacak

Tribün gelirlerinde rekora koşan Galatasaray yeni proje ile gelirini katlayacak. Stadyumun kullanılmayan bölümlerine loca yapma kararı alan sarı-kırmızılı ekip bu kapsamda Rams Park'ya 15 loca daha açacak. Stat personel yemekhanesinin kullanılmayan bölümü ve GS TV stüdyosu dahil locaya çevriliyor. Bu locaların ortalama 5 milyon TL'den satışa sunulduğu ve büyük bölümünün şimdiden satıldığı belirtildi. Galatasaray yönetimi bu 15 locadan 70-80 milyon TL civarı gelir bekliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Tribün geliri uçacak
Tribün gelirlerinde rekora koşan Galatasaray yeni proje ile gelirini katlayacak. Stadyumun kullanılmayan bölümlerine loca yapma kararı alan sarı-kırmızılı ekip bu kapsamda Rams Park'ya 15 loca daha açacak. Stat personel yemekhanesinin kullanılmayan bölümü ve GS TV stüdyosu dahil locaya çevriliyor. Bu locaların ortalama 5 milyon TL'den satışa sunulduğu ve büyük bölümünün şimdiden satıldığı belirtildi. Galatasaray yönetimi bu 15 locadan 70-80 milyon TL civarı gelir bekliyor.
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