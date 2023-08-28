TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz öneri! Fransız genç yıldız adayı...

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendiren Cimbom, gençlik aşısı da vurmak istiyor.
Kurmaylar transferde vitesi yükseltti.
Galatasaray orta saha mevkisine takviye yapmak için geri sayıma geçti.
Cimbom, Marco Verratti'nin yanı sıra Nicolas Dominguez ile de temaslarını sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre ise Galatasaray'a menajerler aracılığıyla da öneriler gelmeye devam ediyor.
Habib Diarra, Cimbom'a önerilen son isim oldu.
19 yaşındaki orta saha oyuncusu futbol kariyerine Fransa 1. Lig ekiplerinden Strasbourg'da devam ediyor.
Kulübü ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
Senegal asıllı Fransız futbolcuya, İtalya'dan Juventus ile İngiltere'den Arsenal kulüpleri de ilgi gösteriyor.
Öte yandan Strasbourg'un futbolcu için 10 milyon Euro net bonservis talebinde bulunduğu, bu rakamın bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'yu bulabileceği belirtildi.
Diarra ön libero, merkez orta saha ve 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor.
Futbol kariyerinde şu ana kadar 45 maça çıktı.
Bu mücadelelerde 5 gol attı, 3 de asist yaptı..
Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanan ve 3 kez Fransa U19 Takımı'nda oynayan Habib Diarra, mücadeleci ve hırslı yapısıyla biliniyor.