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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz öneri! Fransız genç yıldız adayı...

Transferde önceliği orta saha hattına veren sarı kırmızılılara sürpriz bir öneri geldi. Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'a menajerler genç yıldızı önerdi. Genç oyuncu avrupa devlerinin de listesinde yer alıyor. İşte detaylar... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz öneri! Fransız genç yıldız adayı...

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz öneri! Fransız genç yıldız adayı...

Kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendiren Cimbom, gençlik aşısı da vurmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz öneri! Fransız genç yıldız adayı...

Kurmaylar transferde vitesi yükseltti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz öneri! Fransız genç yıldız adayı...

Galatasaray orta saha mevkisine takviye yapmak için geri sayıma geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz öneri! Fransız genç yıldız adayı...

Cimbom, Marco Verratti'nin yanı sıra Nicolas Dominguez ile de temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz öneri! Fransız genç yıldız adayı...

Takvim'in haberine göre ise Galatasaray'a menajerler aracılığıyla da öneriler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz öneri! Fransız genç yıldız adayı...

Habib Diarra, Cimbom'a önerilen son isim oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz öneri! Fransız genç yıldız adayı...

19 yaşındaki orta saha oyuncusu futbol kariyerine Fransa 1. Lig ekiplerinden Strasbourg'da devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz öneri! Fransız genç yıldız adayı...

Kulübü ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz öneri! Fransız genç yıldız adayı...

Senegal asıllı Fransız futbolcuya, İtalya'dan Juventus ile İngiltere'den Arsenal kulüpleri de ilgi gösteriyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz öneri! Fransız genç yıldız adayı...

Öte yandan Strasbourg'un futbolcu için 10 milyon Euro net bonservis talebinde bulunduğu, bu rakamın bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'yu bulabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz öneri! Fransız genç yıldız adayı...

Diarra ön libero, merkez orta saha ve 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz öneri! Fransız genç yıldız adayı...

Futbol kariyerinde şu ana kadar 45 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz öneri! Fransız genç yıldız adayı...

Bu mücadelelerde 5 gol attı, 3 de asist yaptı..

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a sürpriz öneri! Fransız genç yıldız adayı...

Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanan ve 3 kez Fransa U19 Takımı'nda oynayan Habib Diarra, mücadeleci ve hırslı yapısıyla biliniyor.

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