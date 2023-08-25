TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni takımı...

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezonda da aynı başarıyı tekrar etmek isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezonda da aynı başarıyı tekrar etmek isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek gruplara kalma yolunda büyük avantaj elde eden sarı-kırmızılılarda gündem transfer...
Cimbom, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da birçok yıldız ismi takıma kazandırdı.
Galatasaray; Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Angelino ve Tete gibi yıldız isimleri renklerine bağlayarak dünya çapında ses getirdi.
Orta saha takviyesi için de çalışmalarına devam eden Galatasaray, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaştı.
Genç futbolcusu Yunus Akgün'ü Leicester City'ye göndermeye hazırlanan Galatasaray'da bir ayrılık daha yolda...
LEO DUBOIS YOLCU
Galatasaray'da ilk 11'de düşünülmeyen Leo Dubois'ya teklif geldi.
GENOA TEKLİF YAPTI
İtalya Serie A ekibi Genoa'nın Dubois'ya yıllık 2 milyon euro önerdiği öğrenildi.
Fransız sağ bek, yıllık ücrette anlaşırsa sarı-kırmızılılardan ayrılacak.
2 senelik kontratı kalan Dubois, 1.8 milyon euro alıyor.
Leo Dubois bu sezon 3 maçta 89 dakika süre aldı.
Fransız futbolcu, skor katkısı üretemedi.
Dubois'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
28 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro.