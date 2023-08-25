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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni takımı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2023/2024 sezonu için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda flaş bir ayrılık gerçekleşebilir. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 09:35
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni takımı...

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezonda da aynı başarıyı tekrar etmek isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni takımı...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek gruplara kalma yolunda büyük avantaj elde eden sarı-kırmızılılarda gündem transfer...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni takımı...

Cimbom, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da birçok yıldız ismi takıma kazandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni takımı...

LEO DUBOIS YOLCU

Galatasaray'da ilk 11'de düşünülmeyen Leo Dubois'ya teklif geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni takımı...

GENOA TEKLİF YAPTI

İtalya Serie A ekibi Genoa'nın Dubois'ya yıllık 2 milyon euro önerdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni takımı...

Fransız sağ bek, yıllık ücrette anlaşırsa sarı-kırmızılılardan ayrılacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni takımı...

2 senelik kontratı kalan Dubois, 1.8 milyon euro alıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni takımı...

Leo Dubois bu sezon 3 maçta 89 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Yeni takımı...

Fransız futbolcu, skor katkısı üretemedi.

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