MOLDE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Molde - Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk maçında Norveç'e konuk olan temsilcimiz Galatasaray, Molde ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi playoff turu maçları için UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferler Tete ve Hakim Ziyech'e yer vermeyen sarı-kırmızılıların oynacağı maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki Molde - Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MOLDE - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Molde:

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Berkan, Yunus Akgün, Mertens, Kerem, Icardi

MOLDE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Molde - Galatasaray maçı 23 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Aker Stadyumu'nda karşılaşma Exxen'de canlı yayınlanacak.

KARŞILAŞMAYI ANTHONY TAYLOR YÖNETECEK

Maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Onun yardımcılıklarını Stuart Burt ve Lee Betts yapacak.

MOLDE'DE TANIDIK İSİM

Molde'de, Galatasaray'da 2016-2021 yıllarında arasında oynayan Martin Linnes forma giyiyor. 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılar ile 146 resmi maçta görev alırken, rakip fileleri de 5 kez havalandırdı. Norveçli futbolcu, Galatasaray ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı

AVRUPA KUPALARINDA 307. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 306 kez oynadı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 109 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 408 kez havalandırırken, kalesinde ise 450 gol gördü. Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarında beşinci sınavına çıkacak.