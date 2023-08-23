Barcelona son oldu

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 müsabakada sadece 1 kez yenildi. 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemesinde PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi ile 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 16 maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 8 galibiyet, 7 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.
Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 müsabakada sadece 1 kez yenildi. 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemesinde PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi ile 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 16 maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 8 galibiyet, 7 beraberlik alırken tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.