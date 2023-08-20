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Son Aslan Ziyech

Ve sarı kırmızılı takımda beklenen transfer gerçekleşti. Galatasaray, Chelsea'nin Faslı orta sahası Hakim Ziyech'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağladı. Yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi. Öte yandan 30 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray'a maliyeti de belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Son Aslan Ziyech

Ve sarı kırmızılı takımda beklenen transfer gerçekleşti. Galatasaray, Chelsea'nin Faslı orta sahası Hakim Ziyech'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağladı. Yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi. Öte yandan 30 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray'a maliyeti de belli oldu.

BU YILKI MAAŞI 3.6 MILYON EURO

Yine kulüpten yapılan bildiride "Futbolcuya 2023-2024 sezonundan için net 3 milyon 587 bin 500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024- 2025 sezonu için net 2 milyon 850 bin euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2 milyon 850 bin euro sezonluk ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

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