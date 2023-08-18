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Video tartışması

Rashica transferindeki video görüntüsü, Galatasaray ile Beşiktaş’ı karşı karşıya getirdi. G.Saray Başkanı Dursun Özbek’in “Kimsenin yaptığını yanına kar bırakmayacağız” açıklamasına, Beşiktaş, çok sert yanıt verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Video tartışması

Beşiktaş, Galatasaray'ın da gündeminde olan Milot Rashica'yı kadrosuna kattı ve açıkladığı videodaki görüntü ortalığı karıştırdı. Sarıkırmızılı kulüp, önceki akşam, "Paylaşılan bu videonun altında imzası olan kim varsa onlardan oynadıkları bu kirli oyunun hesabını soracağız" açıklamasını yaptı. Dün de sponsorluk töreninde Başkan Dursun Özbek, konuyla ilgili sorulan soruya, "Böyle bir paylaşım yaparak, Türkiye'yi bölmenin yeri ve zamanı değil! Kimsenin yanına yaptıklarını kâr bırakmayacağız. Buna sebep verenlerden hesabını soracağız. Beşiktaş Kulübü'nden özür bekliyoruz" diyerek yanıtladı.

SESSİZ KALMAYIZ

Özbek'in bu açıklamalarına ise siyahbeyazlı kulübün yanıtı sert oldu. Beşiktaş, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, G.Saray'ı şımarıklıkla itham etti ve şu mesajı paylaştı: "Galatasaray camiasının yaptığı açıklama hadsizdir. Futbolcumuz için hazırlanan transfer videosunda; hiçbir kasıt, art niyet ve ima amacı taşımayan bir sahneye takılarak olayı gündem değiştirmek adına kullanmak için yapılan bu açıklamadaki kabadayı ve tehdit dolu söylemlere pabuç bırakmayız. Son kez uyarıyoruz. Transfer şovlarından şımardıkları görülen Galatasaray Yönetimi'ne son sözümüz; tehdit ve kabadayılık gibi söylemlerden uzak durmalarıdır. Böylesi ucuz tehditlere karşı sessiz kalmayacağını kamuoyunun huzurunda ifade ederiz."

2012'DEKİ GÖRÜNTÜ OLAY ÇIKARDI

Beşiktaş, Galatasaray'ın stadında 14 Haziran 2012'de gerçekleştirilen organizasyondan bir görüntüyü Milot Rashica'nın transferinde kullandı. Sarı-kırmızılılar da bu görüntünün kasıtlı olarak videoya koyulduğunu iddia etmişti.

TARAFTARLARA DA SIÇRADI

Beşiktaş ile Galatasaray arasında yaşanan video gerilimi taraftarlara da sıçradı. Sosyal medyadan iki kulübün renklerine gönül verenler birbirilerini suçlayan paylaşımlar yaptı. Zaman zaman sert ifadeler de kullanıldı. İki kulübün paylaştığı mesajlar, kendi taraftarlarını kenetlese de 2023-24 sezonunun ilk haftasında tansiyonun yükselmesine sebep oldu. Bu gerilim, sezonun geri kalanında da devam edeceğe benziyor.

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