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TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech Galatasaray için İstanbul'a geldi

Son daikka Galatasaray transfer haberleri: Nicolo Zaniolo'yu Aston Villa'ya kiralayan Galatasaray, Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in transferinde mutlu sona ulaştı. 30 yaşındaki oyuncu, İstanbul'a geldi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 00:11 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 00:40
TRANSFER HABERİ - Hakim Ziyech Galatasaray için İstanbul'a geldi

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sarı-kırmızılılar, Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'dan doğan boşluğu Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech ile doldurdu.

Cimbom'un prensipte anlaştığı 30 yaşındaki futbolcu İstanbul'a geldi.

HAKIM ZIYECH KİMDİR?

19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı. Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea formaları giydi. Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 54 karşılaşmada 20 gole imzasını attı. Tecrübeli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca, sağ kanatta da forma giyebiliyor. 1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Hakim Ziyech'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro...

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