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Galatasaray Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılar zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 20:26
Galatasaray Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray, bir günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde 19 yaşına giren genç kaleci Jankat Yılmaz'ın doğum günü kutlandı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, 3 takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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