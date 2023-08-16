Roma Galatasaray'ın da ilgilendiği Leandro Paredes'i transfer etti

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından Arjantinli Leandro Paredes'i kadrosuna kattı.

Roma Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerine ülkesinin Boca Juniors ekibinde başlayan Paredes, 2014-2017 yıllarında da Roma forması giydi. Tecrübeli futbolcu, İtalya'nın Empoli ve Rusya'nın Zenit takımlarında oynadıktan sonra 2019'da PSG'ye imza attı. PSG kariyerinde 117 maça çıkan Paredes, 3 gollük katkı sağladı.

Arjantin Milli Takımı'nda ise 54 kez görev yapan Paredes, 2021 Kupa Amerika ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.