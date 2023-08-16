Ramos heyecanı

Galatasaray'da Sergio Ramos transferi her geçen gün biraz daha ciddiye biniyor. Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli futbolcuyu 1+1 yıllığına kadrosuna katmak istediği ifade edilirken Ramos'tan flaş bir hamle geldi. İspanyol yıldız, İnstagram hesabından, Galatasaray resmi hesabının paylaşımını beğendi. 37 yaşındaki oyuncunun bu hareketi sarı kırmızılı taraftarları oldukça sevindirdi. Öte yandan Sergio Ramos'un 2+1 yıllık sözleşme istediği, Galatasaray'ın ise 1+1 yıllık teklifte bulunduğu da gelen haberler arasında...

Galatasaray'ın Nelsson'un ayrılma olasılığını düşünerek transfer etmek istediği Ramos'un maç paylaşımına beğeni atması 'transfer yakın' yorumlarına yol açtı.

Ramos'un Galatasaray'dan 5 milyon euro maaş, 2.5 milyon euro da imza parası istediği belirtiliyor.