Haberler Galatasaray Adım adım Devler Ligi'ne

Adım adım Devler Ligi'ne

Galatasaray Olimpija Ljubljana'yı da eleyerek play-off'a adını yazdırdı. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, dün akşam da İcardi'yle sonuca ulaştı ve Sloven ekibini saf dışı bıraktı. UEFA Şampiyonlar Ligi için artık tek engel kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Adım adım Devler Ligi'ne

Süper Lig'e Kayserispor beraberliğiyle başlayan ve hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde yoluna tam gaz devam ediyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçında Olimpija Ljubljana'yı konuk eden sarı-kırmızılı ekip dün akşam da sahadan galibiyetle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmeyi başardı. Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren tek golü 24. dakikada Mauro İcardi kaydetti.

İLK MAÇ GELECEK HAFTA

Maçın 64. dakikasında Lucas Torreira'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan temsilcimiz, buna rağmen sahadan 1-0 galip ayrılarak Sloven ekibini eledi. Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi ise Klaksvik'i 2-0 mağlup eden Molde oldu. Eriksen'in golüyle maçı uzatmalara taşıyan Norveç ekibi, 113. dakikada Galatasaray'ın eski oyuncusu Martin Linnes ile golü buldu ve tur atladı. Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos tarihinde oynanacak. Rövanş maçı ise 29'unda...

SIRA TRABZON'DA!

Olimpija Ljubljana karşısında tur atlayan Galatasaray'ı ligde zorlu bir maç bekliyor. Sarıkırmızılı ekip, Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek ve taraftarı önünde ligdeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

SÜPERSTAR GOLLE BAŞLADI

Galatasaray'ın flaş transferi Mauro İcardi, bu sezon ilk kez RAMS Park'ta sahaya çıktı. İlk 2 resmi maçına deplasmanda çıkan Arjantinli yıldız, bu sezon ilk kez iç sahada taraftarıyla buluştu.

Bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giyen İcardi, bu sezonki ilk golünü kaydetti. 24. dakikada Barış Alper'in indirdiği topu önce göğsüyle kontrol eden ardından da şık bir vuruşla topu ağlara yollayan başarılı oyuncu, taraftarları yine coşturdu.

109. GALİBİYETİ

Avrupa arenasında 306. maçına çıkan Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı mağlup ederek 108. galibiyetine imza attı. 82 beraberlik, 115 de mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda toplamda 408 gol atarken, kalesinde ise 450 gol gördü.

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