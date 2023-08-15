Galatasaray'da Okan Buruk'tan Ljubljana maçı sonrası Rashica ve Zaniolo açıklaması!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Slovenya ekibi Olimpia Ljublana'yı 1-0'lık skorla mağlup ederek adını play-off'a yazdırdı. Bu maçın ardından Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

İyi başladık, istekli başladık. Önde presimizi yaptık, top bizdeyken iyi işler yaptık. Rakibe fırsat vermedik. Top kayıpları oldu, ikinci yarı da böyle oldu. Kendi açımdan skor yapabileceğimizi düşündüm ama Lucas'ın atılması ile beraber eksilerimiz oldu. Lucas'ın kaybı kötü oldu. Büyük ihtimalle iki maçta da olmayacak.

Kuzeye gideceğiz, iki takım da sentetik sahada oynuyor. Birbirine yakın ekipler. Linnes'in attığı golle turladılar. Önceliğimiz Trabzonspor maçı. Taraftarımızı bu maça bekliyoruz.

Zaniolo, Premier Lig'de oynamak istiyor. Bu transfer de olacak gibi. Ama son olarak ne olur bilemem.

Rashica haberini yeni duydum. Sağ kanatta çok fazla opsiyonumuz var zaten.