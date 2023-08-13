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Ahmet Çakar'dan Kayserispor-Galatasaray maçı yorumu

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanında rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da bu mücadeleyi değerlendirirken hakem Halil Umut Meler'in performansını yorumladı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 07:48
Ahmet Çakar'dan Kayserispor-Galatasaray maçı yorumu

AHMET ÇAKAR - HALİL UMUT MELER'İN KLASINA YAKIŞTI

Galatasaray Avrupa olsun, dün geceki lig maçı olsun sezona iyi başlamadı. Hem iyi oynamıyorlar hem de komik ama tek bir pozisyon yakalayamadılar.

Ahmet Çakar'dan Kayserispor-Galatasaray maçı yorumu

İkinci yarı oyuna giren Icardi'nin vurduğu kafa dışında Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak tek bir pozisyon olmadı. Özellikle ilk yarı Galatasaray hiçbir şey yapamadı.

Ahmet Çakar'dan Kayserispor-Galatasaray maçı yorumu

Barış Alper, Berkan ve Kerem, ne adam geçtiler ne adam eksilttiler ne araya oynayabildiler. Üstelik Kayserispor kaptığı toplarla da çok önemli kontrataklar yakaladı, Cardoso ile de golü bulabilirdi.

Ahmet Çakar'dan Kayserispor-Galatasaray maçı yorumu

İkinci yarı art arda değişiklikler geldi. Son bölümde Kerem Demirbay olsun, Zaha olsun pek tabii ki Icardi olsun bu oyuncuların da oyuna katkısı hemen hemen hiç yok.

Ahmet Çakar'dan Kayserispor-Galatasaray maçı yorumu

Uzatmaların son dakikasında Ramazan Civelek'in pozisyonu gol olsa Galatasaray maçı kaybedecekti.

Ahmet Çakar'dan Kayserispor-Galatasaray maçı yorumu

Galatasaray geçen sene de aslında lige kötü başlamıştı. İlk 6-7 hafta çok olumsuz sinyaller vermişti. Ama fark şu; geçen yıl kötü oynarken kazanan Galatasaray vardı.

Ahmet Çakar'dan Kayserispor-Galatasaray maçı yorumu

Pek tabii ki ligin ilk maçında kaybedilen puanlardan sonra kesin hükümler vermek son derece yanlış. Ama sanki bu takıma bir an önce Torreira'nın dönmesi lazım.

Ahmet Çakar'dan Kayserispor-Galatasaray maçı yorumu

Geçen yıl kaybedilen topların çok kısa sürede kazanılmasında onun çok ciddi payı vardı.

Ahmet Çakar'dan Kayserispor-Galatasaray maçı yorumu

Sonuçta ilk maçın günahı olmaz derler, biz de öyle diyelim. Kayserispor'u tebrik ediyoruz. Tahtaları kapalı ama dün gece iyi mücadele ettiler ve Galatasaray'dan daha fazla ciddi pozisyon buldular.

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