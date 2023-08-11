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Tete Galatasaray'ın 23. Brezilyalı futbolcusu oldu!

Galatasaray'ın yeni transferi Tete, sarı kırmızılı kulübün 23. Brezilyalı futbolcusu oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 12:22
Tete Galatasaray'ın 23. Brezilyalı futbolcusu oldu!

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Tete, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki 23. Brezilyalı yabancı oyuncu oldu.

Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 194 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 23 Brezilyalı yer aldı.

Kulübün unutulmazları arasına giren Claudio Taffarel'in 1998'de transfer edilmesiyle başlayan süreçte sarı-kırmızılı takımda 22 Brezilyalı daha forma giydi.

194. yabancı futbolcu

Tete, Galatasaray'ın renklerine kattığı 194. yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Sarı-kırmızılı takım, bugüne kadar 6 kıta ve 52 ülkeden 194 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Kuzey Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan, Gabon, Mısır, Danimarka, Şili, Avusturya, Kosova ve Kanada'dan oyuncular aldı.

En fazla yabancı Brezilya'dan

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 23 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 6 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir ile Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı formayı terletti.

Galatasaray'ın yabancı futbolcuları

Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

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