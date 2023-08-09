Olimpija Ljublijana Başkanı Adam Delius, Galatasaray'a övgü yağdırdı. Delius, "Galatasaray maçının biletleri birkaç saat içerisinde bitti. Talebi karşılamak için 100 bin bilet yetmezdi. Galatasaray bir Futbol devi. Harika bir taraftar kitlesi ve başarılarla dolu bir geçmişi var" diye konuştu. Ayrıca Olimpija Kulübü, sosyal meydandan da Galatasaray hakkında paylaşımlar yaptı. Sarı-kırmızılı ekip için, En çok kupa kazanan Türk devi.. 1905'ten beri faaliyet gösteren milyon dolarlık şehir, İstanbul'dan geliyor. Şu ana kadar 23 lig, 18 kupa ve 16 Süper Kupa kazandı. 2000 yılında Avrupa'da çifte zafere ulaştı" ifadeleri kullanıldı.
Olimpija Ljublijana Başkanı Adam Delius, Galatasaray'a övgü yağdırdı. Delius, "Galatasaray maçının biletleri birkaç saat içerisinde bitti. Talebi karşılamak için 100 bin bilet yetmezdi. Galatasaray bir Futbol devi. Harika bir taraftar kitlesi ve başarılarla dolu bir geçmişi var" diye konuştu. Ayrıca Olimpija Kulübü, sosyal meydandan da Galatasaray hakkında paylaşımlar yaptı. Sarı-kırmızılı ekip için, En çok kupa kazanan Türk devi.. 1905'ten beri faaliyet gösteren milyon dolarlık şehir, İstanbul'dan geliyor. Şu ana kadar 23 lig, 18 kupa ve 16 Süper Kupa kazandı. 2000 yılında Avrupa'da çifte zafere ulaştı" ifadeleri kullanıldı.