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Galatasaray'da taraftar işbaşında

G.Saray evindeki ilk resmi maçına çıktı. Tribünler yine ful çekti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Galatasaray'da taraftar işbaşında

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş maçında karşılaştığı Zalgiris maçı ile birlikte 2023-2024 sezonunun da ilk resmi iç saha maçına çıktı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyle sarı-kırmızılı ekip evinde taraftarıyla buluştu. İmza töreninde tribünleri dolduran taraftarlar dün yine görev başındaydı. 41 bin 500 Galatasaraylı futbolsever maçı takip etti. Takımlarına tam destek veren sarıkırmızılılar, Dries Mertens'in muhteşem golünü ayakta alkışladı. Öte yandan Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi, yeni stadyum isim sponsoru Rams ile ilk maçına çıktı.

ERKAN KOYUNCU UNUTULMADI

Florya' da elim bir olay sonucu hayatını kaybeden Sabah Spor Fotomuhabiri Erkan Koyuncu unutulmadı. Fernando Muslera, 9 yıl önce 2 Ağustos'ta hayatını kaybeden foto muhabiri Koyuncu'nun anısına, muhabirlerin olduğu bölüme karanfil bıraktı.

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