Haberler Galatasaray Galatasaray için tur vakti! İşte Okan Buruk'un Zalgiris maçı 11'i

Galatasaray için tur vakti! İşte Okan Buruk'un Zalgiris maçı 11'i

Galatasaray, 2. ön eleme turu rövanş maçında Litvanya ekibi Zalgiris’i ağırlayacak. Saat 21.30’daki karşılaşmada tribünlerin yine tamamen dolması bekleniyor. Hafta sonu yeni transferleriyle imza şov yapan Aslan, evinde oynanacak mücadelede taraftarlarına bol gollü galibiyet izletmek için sahaya çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray - Zalgiris maçında muhtemel 11'ler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Galatasaray için tur vakti! İşte Okan Buruk'un Zalgiris maçı 11'i

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında bugün evinde Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius ile karşılaşacak. Rams Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşma DSmart'tan naklen yayınlanacak. Litvanya'da oynanan ilk mücadele 2-2 berabere sona ermişti. Maçta skor üstünlüğü elde eden ekip, bir sonraki tura yükselecek. Beraberlik halinde uzatmalara gidilecek. Hafta sonu yeni transferleriyle imza şov yapan Aslan, bugünkü mücadelede taraftarlarına bol gollü galibiyet izletmek için sahaya çıkacak. Dolu tribünler önünde oynanması beklenen karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Willy Delajod yönetecek.

GALATASARAY - ZALGIRIS MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo, Mertens, Kerem, Halil

Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bobepsu, Kendysh, Gorobsov, Buff, Golubickas, Fofana, Oyewusi

İLERİ UÇTA HALİL

Zalgiris karşısında forvet hattındaki isim değişecek. İlk maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın yerine en ileri uçta Halil Dervişoğlu şans bulacak. Deplasmandaki ilk mücadelede sonradan oyuna girerek golünü atan Halil, G.Saray'daki üçüncü dönemine iyi bir başlangıç yaptı. Genç oyuncu, idmanlarda da kendini gösterdi.

İLK KEZ BAKAMBU

Litvanya'da oynanan ilk maçtan kısa süre kadroya katılan Cedric Bakambu, Mathias Ross'un yerine UEFA kadrosuna dahil edilmişti. Tecrübeli golcü, Okan Buruk'un görev vermesi durumunda rövanş karşılaşmasında oynayabilecek. Bakambu, pazar günü taraftara açık idmanda performansıyla dikkat çekmişti.

3. TURDAKİ RAKİP DE BELLİ

Bugün tur atlayan takım Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda; Bulgaristan'ın Ludogorets ile Slovenya'nın O. Ljubljana eşleşmesini geçen ekip ile karşılaşacak. Elenen takım yoluna Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek.

DİĞER
Son dakika haberi: Dusan Tadic daha 2. maçında Fenerbahçe tarihine geçti! Tecrübeli futbolcudan dev performans...
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek: Tahıl koridoru masada?
Premier Lig ekibinden G.Saraylı yıldıza dev teklif! İşte o rakam
F.Bahçe'den İtalyan devini ikna turları!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi Ramos'la görüştü! G.Saray'da transfer ciddiye bindi...
Premier Lig ekibinden G.Saraylı yıldıza dev teklif! İşte o rakam
Deprem son dakika! 2 Ağustos deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe güle oynaya turladı! F.Bahçe güle oynaya turladı! 00:59
G.Saray transferi KAP'a bildirdi! G.Saray transferi KAP'a bildirdi! 00:59
İsmail Kartal: Bunu kendi içimizde değerlendireceğiz İsmail Kartal: Bunu kendi içimizde değerlendireceğiz 00:59
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 00:59
Buruk'tan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı? Buruk'tan flaş Nelsson sözleri! Takımdan ayrılacak mı? 00:59
Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı! Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı açıklandı! 00:59
Daha Eski
G.Saray transferi resmen açıkladı G.Saray transferi resmen açıkladı 00:59
F.Bahçe'de ayrılık zamanı! Yeni adresi belli oluyor F.Bahçe'de ayrılık zamanı! Yeni adresi belli oluyor 00:58
F.Bahçe'den kanat transferinde yeni hamle! F.Bahçe'den kanat transferinde yeni hamle! 00:58
F.Bahçe yıldız futbolcu için resmi görüşmelere başladı F.Bahçe yıldız futbolcu için resmi görüşmelere başladı 00:58
Resmen açıklandı! Yeni transfer KAP'a bildirildi Resmen açıklandı! Yeni transfer KAP'a bildirildi 00:58
F.Bahçe'ye kötü haber! Danimarkalı elden kaçıyor F.Bahçe'ye kötü haber! Danimarkalı elden kaçıyor 00:58