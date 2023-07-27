Galatasaray'dan transfer çıkarması! Erden Timur yıldız oyuncuyla yüz yüze görüşecek

Galatasaray bir transfer bombası daha patlatmak üzere...
Galatasaray bir transfer bombası daha patlatmak üzere...
Dün akşam saatlerinde Fred haberi gündeme bomba gibi düştü.
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, dün gerçekleşmesi planlanan İtalya seferini iptal etti.
Transfer sihirbazı rotasını İngiltere'ye çevirdi.
Timur, özel uçakla saat 18.00'de İngiltere'nin Manchester şehrine uçtu.
Hedefteki isim ise Manchester United'ın gözden çıkardığı 30 yaşındaki 10 numara Fred'di.
Timur, Brezilyalı'nın transferi için atağa kalktı.
OPSİYONLU KİRALAMA
Bakambu, Angelino, Halil Dervşioğlu gibi isimlerle atağa kalkan ve Zaha transferiyle bombayı patlatan Galatasaray'ın bu kez dünyaca ünlü isimle son vuruşu yapması bekleniyor.
Geçen sezon Kırmızı Şeytanlar'da 56 maça çıktı.
Yıldız oyuncu 6 gol, 6 asist üretti.
Galatasaray, Fred'i satın alma opsiyonuyla kiralayacak.
Dün İngiltere'ye çıkarma yapan Başkanvekili Erden Timur'un bir kaç gün içinde transferi bitirmesi bekleniyor.
Fred'in bonservis değeri 20 milyon euro.
Tecrübeli futbolcu Brezilya Milli Takımı ile 32 maça çıktı.
30 yaşındaki Fred, merkez orta saha dışında 10 numara ve ön liberoda da forma giyiyor.