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Galatasaray'dan transfer çıkarması! Erden Timur yıldız oyuncuyla yüz yüze görüşecek

Yeni sezonda Avrupa kupalarında iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Orta saha hattında takviye yapmak isteyen Cimbom'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Erden Timur yıldız oyuncuyu ikna etmek için yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Galatasaray'dan transfer çıkarması! Erden Timur yıldız oyuncuyla yüz yüze görüşecek

Galatasaray bir transfer bombası daha patlatmak üzere...

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Galatasaray'dan transfer çıkarması! Erden Timur yıldız oyuncuyla yüz yüze görüşecek

Dün akşam saatlerinde Fred haberi gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray'dan transfer çıkarması! Erden Timur yıldız oyuncuyla yüz yüze görüşecek

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, dün gerçekleşmesi planlanan İtalya seferini iptal etti.

Galatasaray'dan transfer çıkarması! Erden Timur yıldız oyuncuyla yüz yüze görüşecek

Transfer sihirbazı rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Galatasaray'dan transfer çıkarması! Erden Timur yıldız oyuncuyla yüz yüze görüşecek

Timur, özel uçakla saat 18.00'de İngiltere'nin Manchester şehrine uçtu.

Galatasaray'dan transfer çıkarması! Erden Timur yıldız oyuncuyla yüz yüze görüşecek

Hedefteki isim ise Manchester United'ın gözden çıkardığı 30 yaşındaki 10 numara Fred'di.

Galatasaray'dan transfer çıkarması! Erden Timur yıldız oyuncuyla yüz yüze görüşecek

Yıldız oyuncu 6 gol, 6 asist üretti.

Galatasaray'dan transfer çıkarması! Erden Timur yıldız oyuncuyla yüz yüze görüşecek

Galatasaray, Fred'i satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

Galatasaray'dan transfer çıkarması! Erden Timur yıldız oyuncuyla yüz yüze görüşecek

Dün İngiltere'ye çıkarma yapan Başkanvekili Erden Timur'un bir kaç gün içinde transferi bitirmesi bekleniyor.

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