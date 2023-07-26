Sakatlık şoku

Galatasaray'ın flaş transferi Wilfried Zaha'dan kötü haber geldi. Geçen sezonun son iki Premier Lig maçını kas sakatlığı nedeniyle kaçıran futbolcu, Londra kulübü Beckenham Genel Merkezi'nde başlayan tedavisine İstanbul'da da devam edecek. Sahalara dönmesi için 3 hafta ila 1 aylık bir iyileşme süresine ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında forma giyme ihtimali çok olası görülmüyor. Daily Mail'in haberine göre, Zaha, 2022-23 sezonunun son iki maçını hamstring (bacak arka adalesi) sorunu nedeniyle kaçırmıştı ancak sakatlığın boyutu kamuoyuyla paylaşılmamıştı.

Crystal Palace, Başkanı resmi hesaptan Zaha'ya bir teşekkür mesajı yayımladı. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, "Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Zaha" notu ile fotoğraflı bir paylaşım yaptı.