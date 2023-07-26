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Galatasaray'da sakatlık şoku! Wilfried Zaha...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde 3 yıllık sözleşme imzaladığı Wilfried Zaha ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Fildişi Sahilli yıldızdan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 16:22
Galatasaray'da sakatlık şoku! Wilfried Zaha...

Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de transferi için girişimlerde bulunduğu Wilfried Zaha'yı renklerine bağladı.

Galatasaray'da sakatlık şoku! Wilfried Zaha...

Sarı-kırmızılılar, Fildişili yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da sakatlık şoku! Wilfried Zaha...

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, Zaha'ya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş ödenecek.

Galatasaray'da sakatlık şoku! Wilfried Zaha...

Sarı-kırmızılıların Zaha transferi büyük yankı uyandırırken, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da sakatlık şoku! Wilfried Zaha...

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha'dan kötü haber geldi.

Galatasaray'da sakatlık şoku! Wilfried Zaha...

Gelişi büyük olay olan Zaha'nın sakatlığının sürdüğü ve ön eleme maçlarında forma giyemeyeceği bildirildi.

Galatasaray'da sakatlık şoku! Wilfried Zaha...

Geçen sezonun son iki Premier Lig maçını kas sakatlığı nedeniyle kaçıran futbolcu, Londra kulübü Beckenham Genel Merkezi'nde başlayan tedavisine İstanbul'da da devam edecek.

Galatasaray'da sakatlık şoku! Wilfried Zaha...

3-4 HAFTA YOK

Sahalara dönmesi için 3 hafta ila 1 aylık bir iyileşme süresine ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'da sakatlık şoku! Wilfried Zaha...

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında forma giyme ihtimali çok olası görülmüyor.

Galatasaray'da sakatlık şoku! Wilfried Zaha...

Daily Mail'in haberine göre, Zaha, 2022-23 sezonunun son iki maçını hamstring (bacak arka adalesi) sorunu nedeniyle kaçırmıştı ancak sakatlığın boyutu kamuoyuyla paylaşılmamıştı.

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