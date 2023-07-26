Galatasaray'da sakatlık şoku! Wilfried Zaha...

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayarak mutlu sona ulaşan Galatasaray, yeni sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayarak mutlu sona ulaşan Galatasaray, yeni sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.
İlk olarak Kaan Ayhan'ın bonservisini alan sarı-kırmızılılar; Angelino, Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu ile de sözleşme imzaladı.
Mauro Icardi transferi için geri sayıma geçen Galatasaray, geçtiğimiz günlerde dünya çapında ses getiren bir transfere imza attı.
Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de transferi için girişimlerde bulunduğu Wilfried Zaha'yı renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılılar, Fildişili yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, Zaha'ya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve yıllık 4 milyon 350 bin Euro maaş ödenecek.
Sarı-kırmızılıların Zaha transferi büyük yankı uyandırırken, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha'dan kötü haber geldi.
Gelişi büyük olay olan Zaha'nın sakatlığının sürdüğü ve ön eleme maçlarında forma giyemeyeceği bildirildi.
Geçen sezonun son iki Premier Lig maçını kas sakatlığı nedeniyle kaçıran futbolcu, Londra kulübü Beckenham Genel Merkezi'nde başlayan tedavisine İstanbul'da da devam edecek.
3-4 HAFTA YOK
Sahalara dönmesi için 3 hafta ila 1 aylık bir iyileşme süresine ihtiyacı olduğu belirtiliyor.
Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında forma giyme ihtimali çok olası görülmüyor.
Daily Mail'in haberine göre, Zaha, 2022-23 sezonunun son iki maçını hamstring (bacak arka adalesi) sorunu nedeniyle kaçırmıştı ancak sakatlığın boyutu kamuoyuyla paylaşılmamıştı.