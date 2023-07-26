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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Manchester United Fred'in fiyatını belirledi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimlerden olan Fred'in, bonservisi belli oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 16:15
Tuğçe Erginkoç
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Manchester United Fred'in fiyatını belirledi!

Yeni sezona alternatifli ve iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Manchester United Fred'in fiyatını belirledi!

Son olarak Zaha'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, orta sahasını güçlendirmek için önemli oyuncuları gündemine almıştı. O isimlerden biri de Manchester United forması giyen Fred'di...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Manchester United Fred'in fiyatını belirledi!

fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un The Telegraph'tan aktardığı habere göre İngiliz ekibinin yönetimi, oyuncunun bonservisini 23 milyon euro olarak belirledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Manchester United Fred'in fiyatını belirledi!

Geride bıraktığımız sezon 56 karşılaşmada görev alan Fred, 6 gol atarken 6 da asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Manchester United Fred'in fiyatını belirledi!

Brezilyalı yıldızın, Kırmızı Şeytanlar'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Manchester United Fred'in fiyatını belirledi!

FRED KİMDİR?

5 Mart 1993 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

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