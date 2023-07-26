GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Manchester United Fred'in fiyatını belirledi!

Yeni sezona alternatifli ve iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Yeni sezona alternatifli ve iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Son olarak Zaha'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, orta sahasını güçlendirmek için önemli oyuncuları gündemine almıştı. O isimlerden biri de Manchester United forması giyen Fred'di...
fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un The Telegraph'tan aktardığı habere göre İngiliz ekibinin yönetimi, oyuncunun bonservisini 23 milyon euro olarak belirledi.
Geride bıraktığımız sezon 56 karşılaşmada görev alan Fred, 6 gol atarken 6 da asist yaptı.
Brezilyalı yıldızın, Kırmızı Şeytanlar'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
FRED KİMDİR?
5 Mart 1993 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Internacional altyapısında başladı.
Sırasıyla Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giydi.
İngiliz ekibine, 2018 yazında 59 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
1.69 cm boyundaki Fred, orta sahanın merkezinde forma giyiyor.
Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...